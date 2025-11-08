Locatarii unui bloc din Galaţi nu mai au linişte de luni de zile din cauza unui vecin violent. Oamenii trec cu frică pe lângă apartamentul său, după ce bărbatul şi-a făcut un obicei din a-i lovi fără niciun motiv. După câteva tâlhării, teroarea s-a extins în tot cartierul. Nimeni nu a îndrăznit să îl înfrunte. Abia după ce o femeie venită în vizită în bloc, lovită şi ea de individ, a depus plângere, bătăuşul a fost dus de poliţişti la Psihiatrie.

- Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii

Cel mai recent atac al bărbatului s-a petrecut în magazinul de la parterul blocului din Galaţi. În câteva secunde, individul fură o cutie cu fursecuri şi iese. Vânzătoarea fuge după el, iar bărbatul începe ploaia de lovituri. Încolţit, bătăuşul îi dă femeii cu prăjiturile în cap şi dispare.

Reporter: Creează probleme tot timpul, e cunoscut ca violent?

Vânzătoare: "Da, da, toată vara a fugarit copiii cu cuţitul pe afară. Mie îmi era foarte frică de el, ştiind, auzind tot felul de nebunii. Noi ne-am împăcat cu o avocată să obţinem un ordin de restricţie pentru că nu-i mai dau voie în magazin. Am înţeles că la poliţie are 40 de plângeri."

De la un cartier întreg, terorizat de acelaşi individ de luni de zile. Agresiuni, intimidări şi până la tâlhării. Săptămâna trecută, i-a căzut victimă fiica unei vecine, care vine zi de zi să-şi îngrijească mama bolnavă. Femeia era împreună cu nepoata ei, care şi-a văzut bunica bătută din senin.

"Fetiţa a început să ţipe"

"Mama stă la etajul 3, când am ajuns la etajul 2 s-a deschis o uşă, un individ dubios în uşă a făcut un pas, mi-a dat o palmă, fetiţa a început să ţipe "mamaie, mamaie", tremura. Mi-au zburat ochelarii. De la poliţie mi-au spus că îl urmăresc de ceva timp, că mai are câteva dosare la ei. S-a mai întâmplat şi cu o vecină din scară, la care a sărit cu cuţitul. Deocamdată merg însoţită pentru că îmi este teamă să trec pe la uşa aceea", a mărturisit Leuştean Liliana, victima bătută pe scara blocului.

O zi mai târziu, alt vecin a fost tâlhărit de acelaşi individ. Cei care locuiesc la acelaşi etaj cu el au uşile burduşite de lovituri de cuţit. Tot opera lui.

Vecină: "Omul-i bolnav psihic, nu ştiu."

Reporter: Şi vă e teamă?

Vecină: "Da, normal, am şi eu copil de 16 ani. Am înţeles că a scuipat un copil în cărucior."

Reporter: În bloc se aud ţipete, scandaluri?

Vecină: "Au fost, da. Chiar a sărit şi la o vecină de la etajul 3, a sărit peste ea, s-a speriat, a chemat poliţia. Au venit cu mandat, au spart uşa."

Bărbatul, care are în jur de 40 de ani, a fost dus la Psihiatrie pentru mai multe expertize. Nu ar fi însă pentru prima oară. Vecinii se tem că, dacă nu va fi internat, bărbatul violent se va întoarce în bloc şi va continua să-i terorizeze. Deocamdată, are dosar penal pentru lovire şi tulburarea liniştii publice.

