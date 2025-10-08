Divorţul nu e o decizie uşoară. Unii cântăresc ani întregi o astfel de hotărâre.... alţii în schimb, nu au nevoie de mai mult de o discuţie pe whatsapp. Important este cu cine. O femeie din Iaşi, de exemplu, şi-a găsit cel mai bun confident în... ChatGPT. Aşa că l-a crezut pe cuvânt când i-a spus că... poate ar fi mai bine să divorţeze, după 30 de ani de căsnicie, dacă problemele sunt de nerezolvat. Nu e primul caz, probabil nici ultimul.

Femeia ar fi purtat, o perioadă îndelungată, conversații cu ChatGPT.

Cei doi soți, care au împreună trei copii, au decis să urmeze ședințe de terapie de cuplu după ce femeia a depus cererea de divorț, în încercarea de a se reconcilia.

Potrivit avocatei bărbatului, relația dintre ei s-ar fi îmbunătățit, iar femeia ar putea renunța la acțiunea de divorț.

Articolul continuă după reclamă

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰