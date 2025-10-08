Video O femeie a decis să divorţeze după 30 de ani de căsnicie, după ce a discutat cu ChatGPT
Divorţul nu e o decizie uşoară. Unii cântăresc ani întregi o astfel de hotărâre.... alţii în schimb, nu au nevoie de mai mult de o discuţie pe whatsapp. Important este cu cine. O femeie din Iaşi, de exemplu, şi-a găsit cel mai bun confident în... ChatGPT. Aşa că l-a crezut pe cuvânt când i-a spus că... poate ar fi mai bine să divorţeze, după 30 de ani de căsnicie, dacă problemele sunt de nerezolvat. Nu e primul caz, probabil nici ultimul.
Femeia ar fi purtat, o perioadă îndelungată, conversații cu ChatGPT.
Cei doi soți, care au împreună trei copii, au decis să urmeze ședințe de terapie de cuplu după ce femeia a depus cererea de divorț, în încercarea de a se reconcilia.
Potrivit avocatei bărbatului, relația dintre ei s-ar fi îmbunătățit, iar femeia ar putea renunța la acțiunea de divorț.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰