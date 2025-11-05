Ipoteză îngrozitoare în cazul exploziei de la Dej! Bărbatul care a murit când i-a sărit casa în aer ar fi provocat intenţionat scurgerea de gaze şi explozia. Conducta de gaze şi instalaţia interioară nu aveau nicio fisură. Racordul de la aragaz era, însă, deschis. Procurorii tratează însă această pistă cu prudenţă şi analizează dacă a fost vorba despre o lucrare neautorizată sau despre un gest dus la extrem.

O casă făcută una cu pământul, o victimă şi o familie distrusă.

Criminaliștii caută răspunsuri printre ruine

Nicio fisură şi nicio scurgere pe reţea.

În bucătărie, însă, anchetatorii au găsit furtunul de racord al aragazului desfiletat, iar diuzele, înlăturate. Semne că acel gaz ar fi putut fi eliberat intenţionat în casă. Specialiştii de la Institutul pentru Protecţie Anti-Explozivă analizează acum dacă explozia ar fi putut fi provocată deliberat sau dacă bărbatul încerca să facă singur o lucrare la instalaţie.

"Am auzit o bubuitură puternică şi am ieşit pe terasă şi am văzut casa lui vecinu dărâmată. Era o flacără... se auzea foarte tare cum iese gazul. A cutremurat casa foarte tare. S-a simţit tare şi aici la voi? Ai ai ai, ca şi o bombă", a declarat un martor.

Explozia s-a produs la scurt timp după ce soţia bărbatului plecase de la serviciu. Femeia, asistentă medicală, a întârziat în seara tragediei. A mers pe jos, o decizie care i-a salvat viaţa.

Un fost militar, distrus de durerea unui divorț

"Am vorbit cu el şi m-am interesat de ea că unde e şi mi-a spus să o sun că e de servici la spital. Doamna nu apucase să ajungă acasă, aseară. Nu a apucat, atâta noroc a fost", a adăugat o femeie.

Anchetatorii încearcă, în paralel, să reconstituie ultimele ore din viaţa fostului militar în vârstă de 53 de ani. Un om respectat, dar dărâmat de un divorţ, cu primul termen la judecătorie programat luna viitoare.

Între timp, comunitatea din Dej s-a unit în jurul familiei lovite de tragedie.

Peste 200 de oameni rămân, în continuare, fără gaz. Alimentarea va fi reluată după ce autoritățile îşi vor da acordul.

