O femeie a uitat o geantă de bani pe peronul unei gări din Buzău. Ce s-a întâmplat imediat ce a urcat în tren

Poliţiştii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău au fost sesizați de către o femeie de de 57 de ani, din Buzău, despre faptul că a uitat un bagaj cu bunuri de valoare pe un peron al gării Buzău, informează Mediafax.
În urma activităților desfășurate de polițiști, aceștia au descoperit o geantă ce conținea 2.000 de euro, 4.600 de lei și un aparat de fotografiat.
Din primele verificări a reieșit că femeia ar fi uitat bagajul pe peronul gării, înainte de a se urca în trenul cu care urma să meargă într-un alt județ, pentru a participa la un eveniment festiv în familie. Bunurile au fost recuperate și predate în integralitate femeii.
