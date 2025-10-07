O femeie de 84 de ani şi-a greşit adresa când a sunat la 112. Pompierii au spart ușa unui apartament gol

O femeie de 84 de ani din Târgu Jiu a apelat numărul de urgență 112 spunând că se simte rău, dar a indicat o adresă greșită. Crezând că bătrâna este în pericol, echipajele de ambulanță, poliție și pompieri au spart ușa unui apartament gol, înainte ca femeia să fie găsită și să primească îngrijiri medicale.

O femeie de 84 de ani din Târgu Jiu a apelat luni dimineață numărul unic de urgență 112, spunând că se simte rău. Din cauza stării de sănătate, bătrâna ar fi indicat o adresă greșită, iar echipajele de salvare, ambulanță, poliție și pompieri, au intervenit la o altă locație. Crezând că femeia este în pericol, pompierii au forțat ușa apartamentului, dar în interior nu au găsit pe nimeni, relatează Pandurul.

Ușa spartă, dar fără pagube sau furt

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, apelul a fost primit la ora 03:18 de către Serviciul Județean de Ambulanță. După mai multe încercări nereușite de a lua legătura cu apelanta, echipajul medical a cerut sprijinul poliției și pompierilor. În jurul orei 04:00, salvatorii au spart ușa imobilului indicat, dar locuința era goală.

Verificările ulterioare au arătat că femeia locuia, de fapt, pe o altă stradă. Aceasta a fost ulterior identificată, iar echipajul medical i-a acordat îngrijiri. IPJ Gorj a precizat că "proprietarul imobilului a cărui ușă a fost forțată nu a depus nicio sesizare privind lipsa unor bunuri".

Explicațiile pompierilor: o confuzie umană, nu o neglijență

Pompierii au precizat că intervenția de forțare a ușii a fost justificată, întrucât apelanta nu răspundea la telefon și exista suspiciunea unei urgențe medicale grave. "Astfel de situații sunt absolut umane și pot apărea atunci când informațiile primite sunt insuficiente sau transmise de persoane aflate în panică ori cu afecțiuni medicale", au adăugat reprezentanții ISU Gorj.

Autoritățile au dat asigurări că vor continua să trateze cu promptitudine toate apelurile de urgență, chiar și atunci când datele oferite de apelanți sunt incomplete sau eronate, pentru a evita riscul pierderii unor vieți.

