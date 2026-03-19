O femeie din Bistriţa a murit călcată de tren, pentru că a traversat şinele cu căştile pe urechi şi nu a auzit semnalele locomotivei. Este a doua astfel de tragedie care a avut loc numai în ultima săptămână. Şi ambele au acest factor în comun: căştile. Practic, o barieră sonoră pe care ne-o construim singuri şi care ne transformă în victime sigure. România se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de decese în accidente feroviare, iar multe dintre aceste cazuri implică tineri distraşi de telefoane sau alte dispozitive electronice.

Tragedia a avut loc în această dimineaţă, când femeia de 58 de ani se grăbea să ajungă la serviciu. Abia coborâse dintr-un autobuz şi alerga să-l prindă pe al doilea. La calea ferată, o colegă a văzut impactul mortal.

"Am văzut aici la calea ferată că erau puse semnalele să vină trenul. A trecut repede să ajungă la celălalt autobuz, dar trenul claxona. Femeia a trecut în fugă şi când a trecut în fugă a prins-o şi a aruncat-o şi a fost gata", a povestit un martor la tragedie.

Martorii spun că femeia avea căști și nu a perceput pericolul

Femeia nu a văzut şi nu a auzit nimic, cu toate că mecanicul activase şi semnalele luminoase, şi pe cele acustice. Martorii spun că avea căştile pe urechi în momentul în care trenul a lovit-o în plin.

Martor: Am înţeles de la ceilalţi care au văzut că ar fi avut căşti în urechi.

Reporter: Şi nu ar fi auzit trenul venind?

Martor: Da, sută în sută.

Reporter: Nici culoarea roşie?

Martor: Vă daţi seama. Dacă nu respectă, aşa se întâmplă.

"Neatenţia femeii şi era pe roşu. Pietonii să fie atenţi. Totdeauna trebuie să te asiguri, totdeauna", a mai spus o persoană.

"Femeia, în vârstă de aproximativ 58 de ani, prezenta leziuni incompatibile cu viaţa, astfel că medicul care încadrează echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD a fost nevoit să-i declare decesul la locul solicitării", a declarat Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistriţa-Năsăud, pentru Observator 16.

A doua tragedie similară în doar câteva zile

Este a doua tragedie pe calea ferată din ultima săptămână. În urmă cu câteva zile, un sportiv de 18 ani din Râmnicu Vâlcea a murit într-un accident tras la indigo. Şi el asculta muzică la căşti în momentul în care un tren l-a ucis.

Anual, între 60 şi 80 de oameni mor în accidente feroviare în România. Cât despre neatenţia pietonilor din cauza dispozitivelor electronice, acest fenomen este tot mai frecvent citat de poliţie ca fiind cauza principală a accidentelor.

Ţara noastră este pe primele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba despre mortalitate, atât cea rutieră cât şi cea feroviară.

