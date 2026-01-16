O femeie din Capitală, psiholog de profesie, este acuzată că ar fi furat ceasul de lux unui italian, evaluat la aproximativ 175.000 de euro. Potrivit unor informaţii, cei doi ar fi avut o relaţie.

Fapta ar fi avut loc chiar în locuința bărbatului. După plecarea femeii, bărbatul a constatat dispariția ceasului și a alertat imediat poliția.

Suspecta a fost identificată rapid de anchetatori și dusă noaptea trecută la sediul Poliției Sectorului 1. Ulterior, după audieri, femeia a fost reținută pentru 24 de ore și dusă, în cătuşe, la Arestul Central.

Pentru ceas, timpul pare să fi stat pe loc: piesa de 175.000 de euro nu a fost încă recuperată.

Ce spun poliţiştii

O femeie, în vârstă de 30 de ani, a fost reținută de polițiștii Capitalei, fiind bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, constând în sustragerea unui ceas din aur, în valoare de aproximativ 175.000 de euro, faptă comisă în Sectorul 1 al municipiului București.

În fapt, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție au fost sesizați de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cetățean străin, cu privire la faptul că, în noaptea de 10/11 ianuarie 2026, o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben, în valoare de aproximativ 175.000 de euro, din domiciliul său, situat în Sectorul 1.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că femeia ar fi profitat de neatenția persoanei vătămate și ar fi sustras bunul dintr-una dintre camerele imobilului.

Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 1.

În urma administrării probatoriului, față de femeia bănuită de comiterea faptei a fost dispusă continuarea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Ca urmare a dispunerii cu celeritate a măsurilor procedurale, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din Sectorul 1.

Totodată, pentru completarea materialului probator, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară.

Suspecta a fost condusă la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, unde a fost audiată, iar ulterior, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În data de 16 ianuarie 2026, aceasta va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

