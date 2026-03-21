Video O femeie din Dej a plecat la muncă în Spania şi şi-a abandonat căţeluşa în casă, fără mâncare sau apă

În Dej, o altă dovadă de cruzime. O femeie a plecat în Spania şi şi-a abandonat - în casă - căţeluşa. Fără mâncare sau apă. Când şi-au dat seama că proprietara nu se mai întoarce după animal, vecinii au alertat autorităţile.

de Denisa Vladislav

la 21.03.2026 , 13:34

Femeia din Dej nu a mai fost văzută de vecini încă de duminica trecută, iar ulterior aceștia au aflat că a plecat la muncă în Spania.

Nu a spus nimănui acest lucru și nici că și-a lăsat în apartamentul de la etajul 4 o cățelușă în vârstă de aproximativ un an. Patrupedul a lătrat zile în șir, atrăgând atenția vecinilor. Oamenii au încercat să o contacteze pe femeie, dar nu au reușit, așa că au anunțat autoritățile.

Din păcate, nu există o procedură legală prin care acestea să intre cu forța într-un apartament dacă în interior nu se află o persoană care are nevoie de ajutor. În cele din urmă, jandarmii au reușit să găsească o nepoată a femeii, care a făcut rost de o cheie de rezervă, iar aseară au intrat în apartament. Câinele nu mai avea apă, era deshidratat și extrem de flămând.

Femeia îi lăsase hrană pentru toată această perioadă, un jambon de porc afumat, de care animalul nici măcar nu s-a atins. Câinele este acum în siguranță și a ajuns în grija unui ONG care ajută adăpostul public de animale din Dej, unde primește îngrijiri și hrană.

Nu este microcipat, deci, în mod oficial, este un câine fără stăpân, astfel că, cel mai probabil, va fi dat spre adopție.

caine cluj caine abandonat
