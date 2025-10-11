Antena Meniu Search
O femeie din Medgidia, reţinută alături de cele două fiice ale sale după ce au bătut un medic

O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 11:40
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, sâmbătă, că trei femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 41 de ani, sunt cercetate pentru comiterea infracţiunilor de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Cele trei femei au fost reţinute pentru 24 de ore

"În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, la data de 8 octombrie, în jurul orei 23.00, în timp ce s-ar fi aflat în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei - mama, de 41 de ani, şi fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani - ar fi agresat fizic şi verbal un medic al unităţii, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze şi escoriaţii la nivelul feţei, cauzând indignarea cetăţenilor aflaţi în spital, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice", au transmis poliţiştii.

Cele trei femei au fost reţinute pentru 24 de ore.

