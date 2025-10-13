Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O judecătoare nu motivează hotărâri de 10 ani. N-a fost exclusă, deşi a ajutat un criminal să fie liber

O judecătoare a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu după ce un bărbat cercetat pentru omor a ieşit din arest pentru că femeia nu a motivat decizia de condamnare timp de cinci ani. Şi nu este singurul proces lăsat în aer de magistrat. Peste 800 de hotărâri judecătoreşti ar fi fost amânate.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 14:30

"Magistrata este încă în funcţie, judecător la Tribunalul Bucureşti, deşi CSM a formulat faţă de aceasta şase abateri disciplinare în care ea a fost cercetată. Două dintre aceste sancţiuni disciplinare prevedeau chiar excluderea ei din magistratură, însă judecătorii de la ÎCCJ au înlocuit pedepsele cu sancţiuni mai blânde, respectiv tăierea salariului.

Acum, pe rolul Inspecţiei Judiciare, aceasta este cercetată pentru a şaptea abatere disciplinară, în care este acuzată că, timp de zece ani, nu a motivat peste 800 de hotărâri judecătoreşti. În paralel, judecătoarea mai este judecată într-un dosar în care este acuzată de abuz în serviciu şi asta pentru că într-unul din dosarele nemotivate, un dosar de omor calificat, inculpaţii au fost eliberaţi din spatele gratiilor pentru că sentinţa de condamnare nu a fost motivată la timp", a explicat Denisa Dicu, reporter Observator.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

judecatoare tribunal sentinta dosar salariu
Înapoi la Homepage
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei?
Observator » Evenimente » O judecătoare nu motivează hotărâri de 10 ani. N-a fost exclusă, deşi a ajutat un criminal să fie liber