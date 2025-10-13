O judecătoare a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu după ce un bărbat cercetat pentru omor a ieşit din arest pentru că femeia nu a motivat decizia de condamnare timp de cinci ani. Şi nu este singurul proces lăsat în aer de magistrat. Peste 800 de hotărâri judecătoreşti ar fi fost amânate.

"Magistrata este încă în funcţie, judecător la Tribunalul Bucureşti, deşi CSM a formulat faţă de aceasta şase abateri disciplinare în care ea a fost cercetată. Două dintre aceste sancţiuni disciplinare prevedeau chiar excluderea ei din magistratură, însă judecătorii de la ÎCCJ au înlocuit pedepsele cu sancţiuni mai blânde, respectiv tăierea salariului.

Acum, pe rolul Inspecţiei Judiciare, aceasta este cercetată pentru a şaptea abatere disciplinară, în care este acuzată că, timp de zece ani, nu a motivat peste 800 de hotărâri judecătoreşti. În paralel, judecătoarea mai este judecată într-un dosar în care este acuzată de abuz în serviciu şi asta pentru că într-unul din dosarele nemotivate, un dosar de omor calificat, inculpaţii au fost eliberaţi din spatele gratiilor pentru că sentinţa de condamnare nu a fost motivată la timp", a explicat Denisa Dicu, reporter Observator.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰