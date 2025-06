O mamă din Suceava a sunat la 112 şi a spus că fiul ei de 5 ani a dispărut. Poliţiştii l-au găsit în casă

O mamă din satul Părhăuţi, judeţul Suceava, a trecut prin spaima vieţii ei după ce nu a reuşit să-şi găsească fiul în vârstă de doar 5 ani. Potrivit NewsBucovina, femeia a sunat la 112 miercuri, 4 iunie, în jurul orei 12:00 spunând că fiul ei a plecat de acasă şi e de negăsit. Aceasta le-a mai spus poliţiştilor că şi-a văzut copilul jucându-se în curte, iar după 5 minute când a vrut să-l cheme, nu mai era. A căutat peste tot prin împrejurimi, inclusiv pe la vecini, dar nu l-a găsit.

De ce s-a ascuns micuţul de mama lui

Poliţiştii s-au deplasat la locuinţa femeii, iar după ample verificări micuţul a fost găsit chiar în casă, ascuns într-un dulap. Întrebat de poliţişti de ce a făcut asta, copilul a spus că nu voia să meargă la grădiniţă, aşa că s-a ascuns ca mama lui să nu-l găsească.

Pe lângă copilul de 5 ani, femeia mai are un alt copil, un alt băieţel în vârstă de 3 ani. Ea locuieşte şi are grijă de micuţi singură, soţul fiind la muncă în străinătate. Chiar dacă nu a fost un caz grav, ci doar o joacă de copii, poliţiştii au urmat protocolul şi au raportat cazul la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava. Familia a intrat acum sub monitorizare, asistenţii de la DGASPC fiind pregătiţi să intervină dacă situaţia va deveni cu adevărat una problematică.

