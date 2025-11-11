O clipă de neatenție care putea costa o viață. Poliția Română a publicat pe Facebook o imagine care a stârnit numeroase reacții: o mamă, cu copilul în brațe, traversează în grabă o șosea aglomerată, printre două TIR-uri, la doar câțiva pași de o trecere de pietoni. Gestul a devenit exemplul perfect al riscului pe care îl aduce ignorarea regulilor de circulație, mai ales atunci când în joc se află siguranța unui copil, susţin poliţiştii.

O mamă traversează cu copilul printre două TIR-uri, Poliţia Română face apel la responsabilitate - captură Facebook / Poliţia Română

"Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur" s-au întrebat polițiștii după publicarea imaginilor cu femeia care ține un copil în brațe şi traversează prin loc nepermis o șosea aglomerată.

"O fotografie. O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, iar la doar câțiva pași… exista o trecere pentru pietoni. Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur? Calea scurtă, riscantă și convenabilă pe moment sau cea sigură și la doar câțiva pași în plus?", au scris polițiștii pe Facebook.

Potrivit Poliției Române, acesta este "doar un exemplu dintre cele 11.582 de abateri ale pietonilor, înregistrate la nivel de țară, în doar o săptămână".

"Mie nu mi se poate întâmpla! Indiferența poate să te lovească într-o bună zi! Alege pașii siguri: Te oprești! Te asiguri! Traversezi pe trecerea pentru pietoni!", a precizat Poliția Română.

