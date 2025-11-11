Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O mamă traversează cu copilul printre două TIR-uri, Poliţia Română face apel la responsabilitate

O clipă de neatenție care putea costa o viață. Poliția Română a publicat pe Facebook o imagine care a stârnit numeroase reacții: o mamă, cu copilul în brațe, traversează în grabă o șosea aglomerată, printre două TIR-uri, la doar câțiva pași de o trecere de pietoni. Gestul a devenit exemplul perfect al riscului pe care îl aduce ignorarea regulilor de circulație, mai ales atunci când în joc se află siguranța unui copil, susţin poliţiştii.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 12:55
O mamă traversează cu copilul printre două TIR-uri, Poliţia Română face apel la responsabilitate O mamă traversează cu copilul printre două TIR-uri, Poliţia Română face apel la responsabilitate - captură Facebook / Poliţia Română

"Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur" s-au întrebat polițiștii după publicarea imaginilor cu femeia care ține un copil în brațe şi traversează prin loc nepermis o șosea aglomerată.

"O fotografie. O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, iar la doar câțiva pași… exista o trecere pentru pietoni. Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur? Calea scurtă, riscantă și convenabilă pe moment sau cea sigură și la doar câțiva pași în plus?", au scris polițiștii pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit Poliției Române, acesta este "doar un exemplu dintre cele 11.582 de abateri ale pietonilor, înregistrate la nivel de țară, în doar o săptămână".

"Mie nu mi se poate întâmpla! Indiferența poate să te lovească într-o bună zi! Alege pașii siguri: Te oprești! Te asiguri! Traversezi pe trecerea pentru pietoni!", a precizat Poliția Română.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

trecere pietoni trafic tiruri mama
Înapoi la Homepage
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: &#8220;Ţăranii se închinau&#8221;
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere?
Observator » Evenimente » O mamă traversează cu copilul printre două TIR-uri, Poliţia Română face apel la responsabilitate