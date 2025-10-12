Antena Meniu Search
Video O maşină a ars pe o şosea din Iaşi. Nimeni nu ştie de la ce a pornit focul

O maşină a ars pe o şosea din Iasi, seara trecută, iar focul ameninţa să se extindă la autoturismele din apropiere.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 07:52

Pompierii au intervenit rapid cu o autospecială pentru a stinge flăcările şi, din fericire, nu au găsit victime.

Pasagerii au reuşit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de salvare, însă maşina în care se aflau a fost distrusă în întregime.Poliţiştii fac acum cercetări pentru a afla cauza care a dus la izbucnirea incendiului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iasi incendiu masina
