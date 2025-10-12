O maşină a ars pe o şosea din Iasi, seara trecută, iar focul ameninţa să se extindă la autoturismele din apropiere.

Pompierii au intervenit rapid cu o autospecială pentru a stinge flăcările şi, din fericire, nu au găsit victime.

Pasagerii au reuşit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de salvare, însă maşina în care se aflau a fost distrusă în întregime.Poliţiştii fac acum cercetări pentru a afla cauza care a dus la izbucnirea incendiului.

