Video O maşină a ars pe o şosea din Iaşi. Nimeni nu ştie de la ce a pornit focul
O maşină a ars pe o şosea din Iasi, seara trecută, iar focul ameninţa să se extindă la autoturismele din apropiere.
Pompierii au intervenit rapid cu o autospecială pentru a stinge flăcările şi, din fericire, nu au găsit victime.
Pasagerii au reuşit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de salvare, însă maşina în care se aflau a fost distrusă în întregime.Poliţiştii fac acum cercetări pentru a afla cauza care a dus la izbucnirea incendiului.
