A fost panică pe o stradă din Sibiu. O mașină a luat foc, iar în timp ce ardea, a pornit singură spre o intersecție aglomerată, unde s-a izbit de un indicator rutier.

Şoferiţa a pornit vehiculul, însă când a vrut să plece de pe loc, a observat că de sub capotă iese fum. A coborât în grabă să vadă ce se întâmplă, dar în câteva secunde flăcările au cuprins întreaga maşină. Şi cum motorul rămăsese pornit, vehiculul a luat-o singur din loc.

Martorii au sunat imediat la 112, iar pompierii au reușit să stingă incendiul.

Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric.

