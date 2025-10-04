Antena Meniu Search
Video O maşină în flăcări, a gonit pe străzile din Sibiu. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric

A fost panică pe o stradă din Sibiu. O mașină a luat foc, iar în timp ce ardea, a pornit singură spre o intersecție aglomerată, unde s-a izbit de un indicator rutier.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 08:47

Şoferiţa a pornit vehiculul, însă când a vrut să plece de pe loc, a observat că de sub capotă iese fum. A coborât în grabă să vadă ce se întâmplă, dar în câteva secunde flăcările au cuprins întreaga maşină. Şi cum motorul rămăsese pornit, vehiculul a luat-o singur din loc.

Martorii au sunat imediat la 112, iar pompierii au reușit să stingă incendiul. 

Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric.

