O maşină şi un microbuz cu pasageri, impact puternic la ieşirea din Mangalia. Plan Roșu, activat după accident

Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident în care au fost implicate un microbuz cu pasageri şi un autoturism. În total, din accidentul rutier au rezultat 14 persoane rănite, din care 4 femei şi 9 bărbați.

O maşină şi un microbuz cu 10 persoane, impact puternic la ieşirea din Mangalia

"La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse", a transmis IPJ Constanţa.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

"Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat" a mai transmis sursa citată.

La faţa locului sunt 8 echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi 3 ambulanţe SAJ.

În total, din accidentul rutier au rezultat 14 victime din care 4 femei şi 9 bărbați. Victimele au fost transportate la CPU Mangalia, iar o persoană, asistată medical la locul intervenție, a refuzat transportul la spital.

