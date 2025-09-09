Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O maşină şi un microbuz cu pasageri, impact puternic la ieşirea din Mangalia. Plan Roșu, activat după accident

Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident în care au fost implicate un microbuz cu pasageri şi un autoturism. În total, din accidentul rutier au rezultat 14 persoane rănite, din care 4 femei şi 9 bărbați.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 08:57
accident Mangalia O maşină şi un microbuz cu 10 persoane, impact puternic la ieşirea din Mangalia

"La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse", a transmis IPJ Constanţa. 

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

"Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat" a mai transmis sursa citată. 

Articolul continuă după reclamă

La faţa locului sunt 8 echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi 3 ambulanţe SAJ.

În total, din accidentul rutier au rezultat 14 victime din care 4 femei şi 9 bărbați. Victimele au fost transportate la CPU Mangalia, iar o persoană, asistată medical la locul intervenție, a refuzat transportul la spital.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident mangalia constanta plan rosu
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Evenimente » O maşină şi un microbuz cu pasageri, impact puternic la ieşirea din Mangalia. Plan Roșu, activat după accident