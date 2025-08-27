A apărut o nouă meserie: ofiţerul simbolic de stare civilă, pentru mirii care fac nuntă "cu repetiţie". Cum noile reguli îi obligă pe îndrăgostiţi să-şi oficieze relaţia exclusiv la casa căsătoriilor pentru semnătura electronică, cuplurile mai organizează apoi încă un moment simbolic. De obicei la locul petrecerii, de faţă cu toţi invitaţii, un actor intră în pielea ofiţerului şi mai pune o dată celebra întrebare.

Indiferent de câte ori e spusă, fraza are aceeaşi încărcătură emoţională. Niki este actor şi mulţi miri apelează la el pentru o cununie simbolică, în aer liber.

"Începem prin a relaxa mirii, spunem o glumiţă, facem cunoştinţă. Au emoţii, mai ales că se gândesc că aici poate fi ceva mult mai intim, fiind povestea lor. Sunt foarte multe rude care nu se aşteaptă la aşa ceva, poate nu au participat la căsătoria oficială. Ei cred că este chiar un ofiţer de stare civilă", a declarat Niki Rotaru, actor.

Actor pentru ceremonie civilă, noua meserie

"Un context mult mai relaxant şi mai natural, un cadru de poveste pentru miri. Aceste ceremonii în aer liber presupun şi un setup la cerere personalizat în funcţie de conceptul şi cerinţele mirilor - cu scaune, covor, arcadă şi cât mai multe aranjamente florale", a declarat Adriana Moşiu, manager local de evenimente.

În consecinţă cresc şi costurile. Mirii care vor să se bucure în continuare de o ceremonie într-un cadru natural, trebuie să scoată din buzunar între 100 şi 200 de euro pentru maestrul de ceremonii, şi de la 500 de euro pentru o astfel de locaţie.

Cu toate acestea, pe grupurile de nunţi de pe reţelele sociale, este plin de anunţuri: "caut actor pentru starea civilă".

"Noi ceremonia simbolică nu am văzut-o ca pe o repetiţie, din contră, am văzut-o ca pe etapa din cununia noastră civilă care a fost de suflet şi în care chiar ne-am dat frâu liber emoţiilor şi toţi cei dragi nouă ne-au fost alături", a declarat Adriana, mireasă.

"Îi predau microfonul mirelui şi îl pun să jure: jur că-mi voi strânge şosetele din casă. Îţi promit că te voi asculta atunci când vei simţi nevoia să vorbeşti. Atunci când am postat prima poză pe internet, telefonul suna încontinuu şi luam evenimente, câteodată nu mai ştiam. Avem o pregătire în spate şi cred că venim cu un plus la evenimente", spune Gelu Ciubotaru, actor.

"Fiind actor îţi dai seama de atmosfera din acel moment şi îţi dai seama dacă e cazul să mai intervii cu nişte glume, e cazul să vorbeşti un pic mai serios, simţi acest lucru şi te pretezi ca atare", a declarat Dani Popa, actor.

Un alt trend sunt ceremoniile simbolice umaniste sau seculare. Ele nu cuprind momente religioase şi nici nu au valoare oficială. În acest caz, mirii îşi vorbesc unul altuia şi îşi promit iubire pe veci.

