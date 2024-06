Escrocii se dau drept curieri care au de livrat colete cu plata ramburs. Cad victime cei care le dau bani fără să verifice dacă este adevărat sau nu. Internetul este plin de asemenea întâmplări.

"Am fost păcăliți cu 290 lei. Comandasem mai multe produse și nu am putut ține cont de ele. În loc de un set de fețe de masă am primit o cârpă neagră. Am fost la politie, am scris o hârtie. Comentariul unui politist: nu sunteți singura și nici nu știu dacă se va găsi vinovatul", a fost comentariul de pe Facebook al unei femei.

Escrocii cer de la sume mici, care nu bat la ochi - 20, 30 de lei - până la 300 de lei. În unele cazuri, victimele se expun singure, când nu distrug toate datele de identificare de pe chitanţele primite de la alte firme de curierat.

Înşelăciunile care fac ravagii printre oameni

Altă înşelăciune care face ravagii este Metoda SMS. Verificaţi expeditorul când primiţi mesaje de tipul "Vă rugăm să vă confirmaţi adresa" sau "Furnizaţi o nouă adresă de livrare". O femeie din Târgovişte a evitat capcana în ultimul moment.

"Sunt cred că vreo două luni de atunci. Fiind o familie care comandăm destul de des diferite lucruri pe internet, ne-am trezit într-o zi cu un mesaj de la un curier cum că avem de plată 100 şi ceva de lei pentru un colet. Fix în perioada aceea chiar nu comandasem nimic. Ne-am consultat reciproc la telefon, am constatat că niciunul nu a comandat nimic şi am refuzat coletul", a povestit Andreea Bădicu, victimă.

Unele link-uri din SMS-uri cer date personale şi acţionează instant, retrag bani din cont.

"Le recomandăm să fie foarte vigilenţi la numărul de telefon de pe care pot primi un SMS sau la emailul pe care îl primesc și care este unu la unu cu un email adevărat de la o firmă de curierat sau poate de la un magazin online, să facă o verificare în mai mulți pași", a declarat Robert Feraru, expert social media.

"Dacă într-adevar se dovedește a fi o înșelăciune, primul lucru pe care ar trebui să îl faceți ar fi să vă adresați poliției cu o sesizare pentru a demara verificari suplimentare", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română.

Cu astfel de metode, o reţea de escroci din Prahova a trimis peste 3.500 de colete cu nimicuri în toată ţara şi a obţinut aproape 200.000 de euro în mai puţin de patru luni. Acum sunt anchetaţi de poliţişti.

