O nouă specie pe litoralul românesc, după ce experimentul s-a încheiat cu succes. Costă 50-60 lei kilogramul

Păstrăvul curcubeu face valuri în apele Mării Negre. O demonstrează experimentul celor de la Institutul Național de Cercetare si Dezvoltare Marină din Constanţa care s-a dovedit a fi un real succes. Păstrăvul curcubeu s-a adaptat perfect condițiilor marine, inclusiv salinității crescute.

Restaurantele cu specific pescăresc vor avea cât de curând păstrăvul somonat în meniu. Cel autohton de pe litoralul nostru românesc acum există în meniu, însă este importat din Turcia. Experimentul biologilor de la Institutul de Cercetare Marina din Constanța se află la final și este un succes.

Lotul a fost adus de la o păstrăvărie din Prahova în noiembrie anul trecut. Peștii aveau undeva la 30-40 de grame, acum, după aproape un an, au ajuns la 1,5 kg, unele exemplare chiar la 2 kg. S-au adaptat foarte bine la apa sărată, chiar le-a crescut apetitul faptul că au fost introduși în apă sărată și așa au ajuns la acest gramaj.

În ceea ce privește culoarea roz, vine de la hrana pe care au primit-o de-a lungul acestui experiment cu extract din sfeclă roșie și morcov. Două ferme piscicole din Mangalia și 2 Mai sunt în pregătire pentru a crește păstrăvul somonat pe litoralul românesc. Chiar în meniu veți găsi filet, dar și sushi, spun specialiștii, prețurile fiind undeva între 50 și 60 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰