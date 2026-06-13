O simplă plimbare pe bicicletă sau o traversare neatentă se poate transforma, într-o singură secundă, într-un coșmar. La Oradea, un tronson de 3 kilometri dintr-o pistă de biciclete, recent modernizată, face victime pe bandă rulantă. Deși autorităţile spun că lucrarea oferă siguranță şi respectă proiectul la milimetru, o bordură a trimis mai mulți oameni direct pe masa de operație.

Bordura înaltă este cel mai mare inamic pentru pietoni, dar şi pentru biciclişti. Un clipă de neatenţie sau o manevră greşită şi putem ajunge direct la spital. Octavian este păţit.

"Am intrat cu roata razant în bordură și am căzut și atunci mi-am rupt cotul. Au hotărât medicii ca a doua zi să mă opereze de urgență. Dacă nu ar fi bordura, nu ar fi o problemă. E o capcană pentru bicicliști. Ar trebui cumva să se remedieze problema", a declarat Octavian Rogojan, biciclist.

"Pericolul este în momentul în care faci trecerea dintre pistă şi trotuar", a explicat un alt biciclist.

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Pericolul este şi mai mare pentru cei care nu cunosc zona.

"Eram în trecere aici şi o doamnă a trecut trotuarul aicea şi probabil nu a văzut bordura şi a căzut", a povestit o tânără.

"De fapt, se pot folosi amândouă părţi, se poate ocoli frumos dacă vine cineva, nu-i o problemă", a punctat, totuşi, alt biciclist.

Deși victimele ajung pe bandă rulantă la spital, autorităţile spun că proiectul respectă întocmai legea.

"Pistele pentru biciclete despre care vorbim au fost proiectate și realizate în conformitate cu documentațiile tehnice aprobate", a transmis Octavian Haragoş, purtător de cuvânt Primăria Oradea.

Până când se va găsi o soluţie, prudența rămâne cuvântul de ordine.