O școală complet reabilitată a rămas cu porțile închise, în județul Covasna. Asta deși autoritățile au cheltuit mii de lei pe reparații. Motivul? Nu mai sunt copii care să învețe acolo. Lucru pe care autoritățile nu l-au anticipat când au cheltuit atâția bani pe reabilitare.

Lucrările pentru reabilitarea școlii din satul Pachia au fost făcute cu cinci ani în urmă şi au costat 150 de mii de lei. Jumătate au fost bani cheltuiți din bugetul Consiliului Județean, iar jumătate din bugetul comunei Brateș, de care aparține satul.

Şcoala din Pachia, reabilitată cu 150.000 de lei

A fost schimbat acoperişul, s-a lucrat la zidărie, au fost schimbate geamurile, uşile. A fost complet înlocuit şi sistemul de termoficare. E însă primul an în care școala e închisă, pentru că ... nu sunt copii. "Avem microbuz şi asta aduce. E primul an în care să nu funcţioneze şcoala de la Pachia? Nu, nu. Anul trecut a funcţionat, dar acum...", Varga Maria, secretar Şcoala Brateş.

Articolul continuă după reclamă

Problema nu e singulară. Scăderea demografică şi mutarea tinerilor în marile centre urbane din ţară lasă zeci de sate fără copii. Potrivit ultimului recensământ al populației, satul Pachia are 290 de locuitori, iar, în 2024, în întreaga comună s-au născut doar 12 persoane.

Datele demografice nu le-au dat de gândit autorităţilor înainte să facă investiţia. "A scăzut numărul de copii. Părinţii i-au mai dus şi la Covasna. Eu încă sper că se va reporni...încă sper", a declarat Tanczos Ferenc Szabolcs, primar Brateș.

Acum autoritățile îngrijesc școala fără elevi ca pe una din cele mai frumoase clădiri din sat.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰