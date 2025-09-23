Antena Meniu Search
O tânără de 21 de ani, angajată la un hotel din Alba, violată de un presupus "client". Suspectul are 40 de ani

O tânără de 21 de ani din Alba-Iulia a reclamat, marţi, că a fost violată de către un bărbat care s-a prezentat la unitatea hotelieră unde este angajată, pretinzând că este client, ulterior a ameninţat-o şi a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu el.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 12:13
recepţie hotel O tânără de 21 de ani, angajată la un hotel din Alba, violată de un "client" - Profimedia

”În dimineaţa de 23 septembrie 2025, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracţiunii de viol. Din verificările preliminare efectuate de către poliţişti reiese că, în dimineaţa de 23 septembrie 2025, în jurul orei 04.00, un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, s-a prezentat la o unitate hotelieră din municipiu, unde tânăra este angajată, sub pretextul că este client. Ulterior, tânăra ar fi fost ameninţată cu acte de violenţă de către acesta şi ar fi întreţinut relaţii sexuale neconsimţite cu bărbatul de 40 de ani”, a transmis, marţi, IPJ Alba.

La scurt timp, poliţiştii din municipiul Alba Iulia l-au depistat pe bărbatul de 40 de ani, în municipiul Alba Iulia, fiind condus la sediul Poliţiei, pentru a fi audiat. 

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

