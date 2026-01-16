O femeie din Bucureşti a pus la cale o răzbunare care a aruncat-o direct în arest. Şi-a trimis singură mesaje de ameninţare, inclusiv la adresa copilului, apoi şi-a acuzat fostul soţ, militar, că ar fi autorul. Mărturia ei a stârnit o operaţiune uriaşă a poliţiştilor. Agenţii au intrat peste militar, l-au luat pe sus din casă şi l-au adus la audieri în Capitală. Când au pus cap la cap toate indiciile, anchetatorii şi-au dat seama că totul este o înscenare.

Ancheta a pornit la începutul anului, când femeia a mers la poliţie şi a pozat în victimă. I-a convins pe poliţişti că este hărţuită, după ce a pus pe masa anchetatorilor mesaje de ameninţare extrem de violente. Le-a dat inclusiv detalii despre cine ar fi autorul - fostul soţ, militar din Vatra Dornei, plutonier major. Un scenariu plauzibil la prima vedere, mai ales că pe numele acestuia fusese emis deja un ordin de protecţie.

"Copilul este slăbiciunea ta și eu știu unde te voi lovi să te doară. Nimeni nu o să te creadă. Eu fac legea. Îți suflu în ceafă, animalo. Sărbători fericite!", aşa sună unul dintre mesajele pe care femeia susţinea că le-a primit de la fostul soţ.

Poliţiştii au intrat peste el, în casa din Suceava, şi l-au dus la audieri la Bucureşti. Bărbatul a negat orice implicare, iar verificările au confirmat apoi că mesajele nu erau trimise de militar.

"Anchetatorii spun că femeia a pus la punct fiecare pas al înscenării: a cumpărat o cartelă SIM, a folosit un alt telefon şi şi-ar fi trimis singură mesajele de ameninţare. A mers apoi la poliţie şi l-a acuzat pe fostul soţ, totul pentru a se răzbuna pe acesta", a transmis reporterul Observator Ana Grigore.

"În baza probatoriului administrat în cauză, față de femeia în vârstă de 35 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile", a declarat Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Fostul soţ nu este nici el străin de problemele cu legea. A fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând drogat şi fără permis. Mai mult, procurorii susţin că ar fi fost implicat şi în reţele de distribuţie de droguri în zona Dornelor, în anii 2023 și 2024. În paralel, Tribunalul Militar Iaşi i-a stabilit o pedeapsă de şase luni de închisoare pentru părăsirea postului.

