Dispariție misterioasă în județul Argeș. O femeie în vârstă de 37 de ani și copilașul ei, o fetiță de 5 luni, sunt căutați de poliție după ce au plecat de acasă în urmă cu 10 zile și de atunci nu se mai știe nimic de ele. Oamenii legii îi roagă pe cei care au văzut-o pe femeie sau pe copil, ori care pot oferi informații despre locul unde s-ar afla, să anunțe imediat autoritățile.

O tânără mamă din Argeş şi fetiţa ei de 5 luni, dispărute de peste o săptămână. Niciun semn din 23 august

Mama ar fi plecat din comuna Lunca Corbului pe 23 august, împreună cu fetița ei, spunând că merge la Pitești. Nu a mai revenit și nici nu a mai luat legătura cu familia. Din primele informații, partenerul de viață al femeii a anunțat dispariția abia pe 2 septembrie, la mai bine de o săptămână de la momentul în care tânăra mamă a fost văzută ultima dată.

Polițiștii au început imediat căutările. Până acum, însă, fără niciun rezultat.

O femeie din Argeș și fiica sa de 5 luni, dispărute din 23 august, sunt căutate de polițiști

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, citat de Argerpres, dispariția femeii de 37 de ani și a fiicei sale a fost semnalată în cursul zilei de marți.

"'Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit că cea în cauză ar fi plecat în dimineața zilei de 23 august a.c., în jurul orei 09:30, afirmând că se va deplasa către municipiul Pitești. Cea în cauză nu este cunoscută cu plecări voluntare și are telefon mobil asupra sa, însă nu răspunde", arată IPJ Argeş. Conform aceleiași surse, polițiștii desfășoară cercetări pentru depistarea persoanelor dispărute, semnalmentele fiind transmise altor unități de poliție, precum și celorlalte structuri cu atribuții de legitimare a persoanelor - jandarmi și polițiști locali.

Polițiștii îi roagă pe cei care au văzut-o pe femeie sau pe copil, ori care pot oferi informații despre locul unde s-ar afla, să anunțe imediat autoritățile.

