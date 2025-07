O echipă de la Brigada Antitero a mers la faţa locului pentru a ridica obiectul găsit de turist, care va fi predat Ministerului Apărării. "În jurul orei 11, a fost adus la punctul de prim-ajutor Capul Turcului din Eforie Sud un obiect de către un turist, un obiect ce părea a fi o aripă de dronă. Noi am alertat autoritățile competente spunându-le că am găsit pe plajă un obiect de culoare gri, de un metru lungime, aproximativ pe 20 lățime, având atașat un flaps, ceea ce părea o aripă de dronă. Aceștia au fost foarte prompți și foarte profesioniști, au venit în cel mai scurt timp. Am predat acest obiect", a declarat Cosmin Gheorghe, coordonator Salvamar Eforie Sud.

Proveniența acestuia urmează să fie stabilită.

