"Foarte teamă ne este El îi spunea şi Andei că trebuie să moară 10-15 oameni ca el să intre în închisoare. Atunci se predă. Până atunci, poate să îl caute poliţia că nu o să îl prindă.

Ne este frică să mergem la o pâine, să stăm în curte", a declarat mama Andei.

A zecea zi de căutări, a zecea zi de tortură pentru familia Andei. Între timp, călăul ei, pare că a dispărut de pe faţa pământului. Căutările poliţiştilor sunt, deocamdată, fără niciun rezultat. Ultima alarmă a fost ieri.

Odiseea criminalului din Mureș a ajuns la a zece zi

S-a creat panică, aseară, într-un bloc de locuinţe ANL de la periferia Bistriţei, după ce Poliţia a dat buzna şi a scotocit fiecare locşor din cartier. Un apel la 112 i-a semnalat prezenţa lui Emil Gânj. Într-un final, s-a dovedit a fi alarmă falsă. Chiar şi aşa, bistriţenii au primit mesaje Ro-ALERT să fie cu ochii în patru.

"A intrat într-o casă, l-a văzut o doamnă şi s-a speriat şi a sunat la poliţie", spune un localnic.

Tot ieri, au căutat la o fostă fermă de viermi în Mureş.

"A fost aici, la noi, criminalul, sub fân". "A ieşit de la balot, de la fân şi am strigat hoţul, hoţul şi atunci s-au adunat ginerii, băieţii. El când a auzit că am strigat a urcat şi a fugit prin lan", a declarat .

Fiecare apel la 112 pare a fi o alarmă falsă. Poliţia are datoria să verifice fiecare informaţie primită de la oameni. Iar de 10 zile, căutările arată ca o vânătoare de fantome.

"Dar oare unde poate să fie? Să se ascundă? Cine îl ajută? Cred că numai la rude, prieteni. Nu are cum să ştea un om atât în pădure, fără mâncare fără apă. Să îl caute atâţia poliţişti şi să nu-l găsească", spune mama Andei.

Mulţi sună la 112 şi cu speranţa că vor pune mâna pe recompensă.

"Lumea visează la cei 5 mii de euro. Din păcate nu au putut să-i obţină. Sperăm să-l găsească cât de curând", spun localnicii.

În tot acest timp, autorităţile caută scuze pentru lipsa de rezultate. Nu exclud chiar fuga lui din ţară, deşi e dat în consemn la frontieră.

"Luăm în calcul că a plecat în străinătate, nu înseamnă că a plecat", a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat în mai.

"Se pare că ambii se pândeau reciproc, dar el a fost mai eficient. El manifestă un comportament atipic nemaintâlnit până acum de noi", a declarat Benone Matei, şeful Poliţiei Române.

Ministrul de Interne dă vina chiar şi pe victimă.

"Cauza principală pentru care el a scăpat urmăririi este aceea că el a fost sprijinit, a fost ajutat, din păcate, chiar şi de victimă", a declarat Cătălin Predoiu, ministrul de Interne.

Preşedintele ţării a cerut şi el instituţiilor mai mult implicare pentru combaterea fenomenului violenţei în familie.

