Oradea bate recordul... cu carioca! Cea mai lungă bandă desenată din România a prins viaţă chiar în inima oraşului. Aproape 600 de elevi au transformat Piaţa Unirii într-un uriaş atelier de creaţie în aer liber: 230 de metri de hârtie reciclată, plină ochi cu poveşti despre oraş, istorie, tradiţii şi vise colorate. Un adevărat record naţional care îmbină arta, educaţia şi dragostea pentru patrimoniu.

Într-o lume în care ecranele par să câştige teren, copiii din Oradea au ales să scrie altfel: cu carioci, cu tuş şi multă imaginaţie.

Ideea îi aparţine lui Mihai Grăjdeanu. Este singurul profesor de benzi desenate din ţară şi a reuşit să transforme proiectul într-o lecţie în aer liber, dar şi într-o realizare la nivel naţional.

Cu rigla, echerul şi multă creativitate, copiii au învăţat despre oraşul lor altfel faţă de cum se predă la şcoală.

Printre vizitatori s-a aflat şi episcopul greco-catolic de Oradea, care i-a privit cu admiraţie pe micii artişti.

Iar bucuria s-a transformat în artă: după mai bine de două ore, elevii au reuşit să transforme Piaţa Unirii într-un imens tablou viu.

