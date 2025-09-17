Orașele din România care interzic coroanele funerare în cimitir. Amenzi de până la 1.000 de lei

Tot mai multe autorități locale din România renunță la coroanele mortuare din plastic pentru a reduce poluarea și deșeurile din cimitire. După ce mai multe localități din Harghita au promovat gesturi simbolice mai simple, comuna Păulești din Satu Mare a interzis complet coroanele, încurajând donațiile pentru familiile îndoliate. Măsuri similare au fost adoptate și la Timișoara, unde în cele șase cimitire vor fi permise doar aranjamente din flori naturale sau biodegradabile. Primăria Vaslui analizează o decizie în aceeași direcție.

Orașele din România care interzic coroanele funerare de plastic în cimitir. Amenzi de până la 1.000 de lei

Din cele şase cimitire din municipiul Timişoara vor dispărea coroanele şi florile din plastic, fiind permise doar buchete şi coroane din flori naturale sau aranjamente biodegradabile, pentru a menţine un mediu cât mai potrivit pentru reculegere şi mai puţin poluat.

În Timişoara vor fi permise doar coroane din flori naturale sau din materiale biodegradabile

Primăria Municipiului Timişoara propune, în acest sens, un regulament unitar pentru cele şase cimitire aflate în proprietatea oraşului - Şagului, Rusu Şirianu, Sever Bocu, Stuparilor, Săracilor - Amurgului şi Stan Vidrighin - noul cadru stabilind reguli clare menite să asigure un mediu potrivit pentru reculegere, dar şi o administrare transparentă şi responsabilă a locurilor de veci, a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Timişoara, Silvana Andreaş.

"Una dintre schimbările importante constă în înlocuirea coroanelor din plastic cu buchete şi coroane din flori naturale sau aranjamente realizate din materiale biodegradabile. Măsura are ca obiectiv reducerea poluării şi a cantităţii de deşeuri generate în cimitire, precum şi scăderea cheltuielilor de salubrizare, care depăşesc, în cazul celor administrate de Horticultura, suma de 22.000 lei lunar. În acest fel, tradiţia comemorării este păstrată, dar într-un mod mai prietenos cu mediul", a declarat Silvana Andreaş.

Data de 1 noiembrie este cunoscută în rândul catolicilor ca "Ziua Tuturor Sfinţilor", când li se aduce cinstire sufletelor celor plecaţi la cele veşnice. Ortodocşii au în apropierea acestei date Moşii de toamnă, când îngrijesc mormintele răposaţilor şi duc la cruci coroane, buchete sau jerbe de flori, naturale sau artificiale, aprind candele.

În altă ordine de idei, municipalitatea propune norme clare şi în ceea ce priveşte atribuirea locurilor de veci. Acestea se vor acorda prin contract de concesiune valabil şapte ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional. De asemenea, fiecărei persoane îi poate fi atribuit un singur loc de înhumare. Pentru anumite categorii de persoane prevăzute de lege, cum sunt eroii-martiri şi luptătorii Revoluţiei Române din decembrie 1989, veteranii de război, cetăţenii decoraţi, persoanele persecutate politic, cele deportate sau în prizonierat, precum şi cetăţenii de onoare ai oraşului, locurile pot fi atribuite gratuit.

Harghita: donaţii în bani, în locul coroanelor funerare

Mai multe localităţi din Harghita au adoptat obiceiul ca la înmormântări să se renunţe la coroanele cu flori din plastic sau chiar din flori naturale, pentru a se reduce deşeurile de orice fel, fiind promovate gesturi simbolice, mai simple.

Acest obicei nu se regăseşte în decizii adoptate la nivel local, ci s-a conturat fie la recomandarea parohiilor, fie a familiilor. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Odorheiu Secuiesc, Zörgő Noémi, a precizat că nu există o decizie oficială în acest sens, dar, de obicei, la înmormântările din oraş se aduc flori şi mai puţin coroane de flori, care produc deşeuri.

Potrivit sursei citate, atunci când se publică un necrolog, la final se face o recomandare ca aceia care doresc să aducă un omagiu să vină la înmormântare cu câteva flori.

De asemenea, primarul din Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a subliniat că în municipiu nu există reglementări specifice pentru cimitirele publice, dar se păstrează obiceiul local ca la înmormântări să se aducă flori, nu coroane.

"Nu avem nicio reglementare pentru cimitirele publice, pentru că obiceiul local este unul destul de rezonabil. Rareori observăm să fie adusă o coroană din plastic, este ceva excepţie şi, mai nou, nici măcar coroane (cu flori naturale - n.red.) nu prea sunt aduse, numai de la rudele apropiate, pentru că deja familiile, pe bună dreptate, îi roagă pe cei care vin la înmormântare să aducă câte o floare, de obicei o floare albă. Obiceiul acesta funcţionează fără reglementare, adică nu avem o supraîncărcare excesivă cu deşeuri de plastic sau chiar şi deşeuri verzi", a declarat Korodi Attila.

Un alt obicei este încurajarea donării de fonduri pentru fapte bune, în locul achiziţionării de coroane.

Primarul din Miercurea-Ciuc a menţionat că bisericile, în special Biserica Catolică, recomandă celor care doresc să aducă un omagiu să doneze contravaloarea coroanei pe care ar fi intenţionat să o aducă, banii fiind folosiţi pentru proiecte comunitare bisericeşti. La finalul slujbei de înmormântare, este anunţată suma strânsă în acest mod.

Părintele Eugen Teodor Bijec, vicar administrativ la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, a precizat că, de aproximativ doi ani, a fost făcută o recomandare, în urma unei discuţii purtate la Patriarhia Română, ca în memoria celor decedaţi să fie aprinsă o lumânare şi, eventual, ca banii cu care s-ar fi achiziţionat coroanele de flori să fie donaţi familiilor care trec prin

Conform sursei citate, nu există o directivă în acest sens, ci doar o recomandare, în contextul în care coroanele, după ce sunt lăsate la mormânt, devin deşeuri, iar transportul lor pune presiune financiară asupra administraţiilor cimitirelor sau asupra parohiilor care administrează cimitirele.

Coroanele din plastic, interzise şi în comuna Păuleşti din Satu Mare

Comuna Păuleşti din judeţul Satu Mare a interzis, în primăvara acestui an, coroanele la înmormântări, fiind încurajate în schimb donaţiile către familiile îndoliate, lucru acceptat de către comunitate, a declarat miercuri primarul Zenoviu Bontea.

Edilul comunei Păuleşti a explicat că măsura a reuşit doar după au fost convocaţi toţi preoţii şi administratorii de la cele opt cimitire din toate localităţile aparţinătoare şi li s-a explicat acest lucru.

"Noi am mai încercat acum vreo trei ani, nu prea a dat roade. În acest an am procedat altfel, în sensul că ne-am întâlnit cu toţi preoţii şi cu toţi factorii de decizie cu privire la cimitire, cei care le au în administrare sau proprietate. Am avut o şedinţă comună, au înţeles despre ce este vorba, toată lumea a achiesat la idee, s-au pus afişe, s-a promovat ideea în toate bisericile, deja se respectă acest obicei. Aparţinătorii îşi anunţă rudeniile, pe cei apropiaţi, pentru a nu aduce coroane, spunându-le situaţia şi obiceiul care se creează aici. Se pare că avem succes", a spus Bontea.

Acum, la înmormântări, familia depune o jerbă din flori naturale, iar participanţii pot face donaţii.

"Vine familia cu o floare naturală sau o jerbă naturală şi se depune un recipient de colectare în care oamenii pot să facă donaţii pentru familia decedată. Cred că cheia a venit de la ideea de a-i chema pe toţi factorii şi decidenţi, de a ajunge la un numitor comun şi de a promova cu toţii împreună aceeaşi idee, pentru că, dacă, să zicem la cimitirul ortodox de la Păuleşti s-ar fi promovat această idee, la cimitirul reformat din Ambud nu... Dacă s-a procedat unitar, s-a reuşit", a mai spus Bontea.

Măsura a fost luată din considerente de mediu, deoarece coroanele din plastic sau cele naturale, dar cu elemente din metal, nu puteau fi reciclate eficient.

"Noi colectăm iarbă, frunze, avem o rampă de nutrienţi unde se pot colecta materialele degradabile, pe o platformă în compost, după care pot fi refolosite în agricultură. Crengile, de asemenea, le adunăm şi, ulterior, le tocăm şi pot fi folosite pentru peleţi, dar, din păcate, coroanele, fiind cu multe fire din metal şi alte materiale care nu pot fi introduse în tocător, nu le putem neutraliza. Aceasta era principala problemă. De dat foc, de aprins, nu mai e posibil nici din punct de vedere al legislaţiei, chiar şi colegii de la Poliţia Locală aplică sancţiuni dacă se dă foc la vegetaţie. Aceasta a fost singura metodă de a rezolva această problemă", a explicat edilul.

La Arad sunt interzise coroanele cu flori naturale și cele cu flori de plastic

Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât şi cele din plastic, în cimitire, pentru a reduce impactul acestor deşeuri asupra mediului, în timp ce în comuna Ghioroc majoritatea localnicilor au renunţat la ele în urmă cu cinci ani, în urma unei propuneri a administraţiei locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puţine gunoaie din cimitire.

Reprezentanţii Primăriei Arad au declarat, marţi, că demersurile pentru interzicerea coroanelor de flori au fost începute în primăvară, iar în luna iulie a avut loc şi o dezbatere publică pe acest subiect. Recent, a fost finalizat proiectul care va fi supus votului consilierilor locali.

"A fost elaborat un proiect de hotărâre care prevede interdicţia de introducere în interiorul cimitirelor publice a florilor şi/sau coroanelor funerare confecţionate din plastic sau metale greu degradabile, dăunătoare mediului, precum şi a celor naturale, cu excepţia jerbelor naturale de dimensiuni mici care să nu aibă în componenţă materiale din plastic sau metale greu degradabile. Cei care nu vor respecta aceste reglementări riscă amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Proiectul a fost supus procedurii de transparenţă decizională şi urmează să fie introdus pe ordinea de zi a uneia dintre şedinţele Consiliului Local Municipal de luna aceasta", a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Interdicţia ar urma să se aplice doar în cimitirele aflate în administrarea Gospodăririi Comunale Arad: Cimitirul "Eternitatea", Cimitirul "Pomenirea", Cimitirul din cartierul Gai şi Cimitirul din cartierul Mureşel. În comuna arădeană Ghioroc, cantitatea de deşeuri adunată din cimitire s-a redus cu până la 75% în ultimii cinci ani, de când localnicii au înlocuit coroanele de flori din plastic sau naturale cu plicuri cu bani acordate familiilor îndoliate. Propunerea a fost făcută în toamna anului 2020 de către primar şi a prins repede la localnici, astfel că nu a mai fost nevoie de adoptarea unor reglementări în Consiliul Local prin care coroanele să fie interzise.

"La vreme respectivă, am făcut un apel către populaţie şi o campanie pentru a promova ideea de a ajuta financiar familiile îndoliate, în loc să ducem în cimitire coroane de flori care ajung în cele din urmă la gunoi. Pentru că propunerea noastră a fost primită bine de locuitori, nu a mai fost nevoie să interzicem coroanele prin hotărâre a Consiliului Local. Faptul că oferi familiei îndurerate un plic cu bănuţii pe care i-ai fi dat pe coroană este cu adevărat un ajutor. Din ce am văzut, doar familiile celor decedaţi mai pun coroane pe morminte, iar cantitatea de deşeuri adunată din cimitire a scăzut cu până la 75%. Ne bucurăm că exemplul nostru a început să fie preluat de alte primării din ţară", a declarat, primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan.

Primăria a instalat la capelă inclusiv cutii speciale de colectare a plicurilor cu bani, pe care le deschid rudele îndoliate după înmormântare. Înainte de adoptarea de către localnici a propunerii Primăriei Ghioroc, din cimitire se colectau peste 20 de tone de deşeuri, iar acum se mai colectează în jur de cinci tone.

Primăria Vaslui ia în considerare interzicerea coroanelor funerare din plastic

Şi reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui iau în calcul interzicerea coroanelor mortuare confecţionate din plastic. Potrivit primarului municipiului Vaslui, Lucian Branişte, în această perioadă autorităţile analizează cadrul legislativ pentru iniţierea unei hotărâri de Consiliu Local.

"Preocuparea noastră constantă pentru protejarea mediului înconjurător ne-a determinat să analizăm la nivel local situaţia înregistrată în Cimitrul "Eternitatea" în privinţa coroanelor din plastic care devin deşeuri după o anumită perioadă. Nu am luat pentru moment o decizie privind interzicerea acestor coroane, încă studiem care ar fi cadrul legislativ pentru o astfel de măsură. Cert este că utilizarea acestor coroane care sunt confecţionate dintr-un plastic de calitate îndoielnică ne creează probleme, motiv pentru care luăm în calcul să procedăm aşa cum s-a procedat în alte localităţi şi să iniţiem un proiect de hotărâte în Consiliul Local pentru limitarea folosirii sau chiar pentru interzicerea lor", a declarat Lucian Branişte.

La acest moment coroanele de plastic devenite deşeuri sunt colectate de reprezentanţii Direcţiei Administrare Pieţe Târguri şi Oboare şi preluate de firma care asigură serviciul de salubritate.

