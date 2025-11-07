Marile oraşe încep să îşi dezvăluie surprizele pentru Crăciun. O lume de basm prinde contur la mult-admiratul târg de la Craiova, iar la Sibiu încep deja probele cu ghirlande din mii de beculeţe strălucitoare. Unele târguri de Crăciun se vor deschide de săptămâna viitoare.

La Craiova, Moş Crăciun se pregăteşte să te întâmpine pe o arcadă uriaşă în formă de acadea. Spărgătorul de nuci, tema de anul acesta, te priveşte, multiplicat, de la fiecare fereastră din centrul oraşului.

Alte decoruri de poveste de iarnă, fac trecătorii să se opreasc pentru sesiuni foto chiar înainte să se deschidă târgul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Târgul de Crăciun de la Craiova va fi deschis vinerea viitoare.

Tot atunci va fi inaugurat şi cel de la Sibiu. Piaţa Mare va deveni cel mai important obiectiv 52 de zile. Atracţiile vor fi patinoarul, roata panoramică şi Atelierul lui Moş Crăciun, care va avea teme noi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Centrul Sucevei este împodobit şi el. Ghirlandele luminoase au început să fie instalate, iar acum sunt puse la punct ultimele detalii pentru Târgul de Crăciun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La Bucureşti, târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei va fi inaugurat la sfârşitul acestei luni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰