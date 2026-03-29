Un nou caz de violenţă în familie. Doi copii de 12 şi 16 ani din Constanţa au fost luaţi de lângă părinţii lor şi duşi într-un centru de plasament, după ce au fost bătuţi de tatăl lor.

Totul a ieşit la iveală atunci când o angajată a unui mall a văzut urmele de violenţă de pe corpul copilului de 12 ani. După ce minorul a povestit prin ce trece, femeia a sunat la Telefonul Copilului.

După verificări, poliţiştii l-au reţinut pe tatăl celor mici. Pe numele său şi al mamei de 48 de ani, bănuită şi ea de agresiuni asupra propriilor copii, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. Cei doi părinți sunt acum obligați să păstreze o distanță de 100 de metri față de cei mici.

La data de 27 martie a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 4 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că doi minori, de 12, respectiv 16 ani, ar fi fost agresați fizic de către părinții lor.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificați părinții acestora, un bărbat de 47 de ani și o femeie, de 48 de ani.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 25 - 26 martie a.c., minorii ar fi fost agresați fizic de către tatăl acestora.

Polițiștii au urmat procedura pentru astfel de situații și au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului. Fiind constatat un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie puse în pericol printr-un act de violență domestică, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, cei doi părinți fiind obligați să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de minori.

