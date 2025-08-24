Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureş care obişnuia să îşi bată iubita

Un poliţist din Mureş care obişnuia să îşi bată iubita s-a ales cu ordin de restricţie. Acesta este cercetat de colegii săi, după ce fata în vârstă de 18 ani a mers la poliţiei să facă plângere pentru că a bruscat-o şi a ameninţat-o.

La Poliţia staţiunii Sovata, judeţul Mureş, s-a prezentat o tânără de 18 ani, care a sesizat prin plângere faptul că, în perioada iulie-august, ar fi fost bruscată şi ameninţată de iubitul ei, agent de poliţie în cadrul IPJ Mureş. În cauză a fost completat formular de evaluare a riscului, acesta reieşind pozitiv.

Poliţiştii au emis ordin de protecţie provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, tânăra refuzând monitorizarea electronică.

"A fost întocmit dosar penal pentru violenţă în familie, urmând ca după realizarea circuitului administrativ cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, acesta să fie preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale pentru continuarea cercetărilor şi stabilirea cu exactitate a stării de fapt", precizează IPJ Mureş într-un comunicat.

De asemenea, conducerea IPJ Mureş a dispus, în paralel, demararea cercetărilor interne, prin structura de specialitate.

"Facem precizarea că instituţia noastră se delimitează ferm de orice comportament care contravine statutului de poliţist şi cadrului legal. Indiferent de calitatea persoanei implicate, vor fi luate toate măsurile prevăzute de lege. Sesizarea este tratată cu maximă obiectivitate, instituţia fiind direct interesată de aflarea stării de fapt concrete şi luarea măsurilor care se impun", se mai arată în comunicatul IPJ Mureş.

