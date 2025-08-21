Rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au primit "ordine de chemare". Statul Major al Apărării a anunţat că organizează un exerciţiu de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare. Acesta va avea loc în perioada 12-20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, potrivit Agerpres .

Ordine de chemare pentru rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov. Care este motivul anunţului MApN - arhivă

MApN subliniază că exerciţiile de acest tip se desfăşoară periodic şi au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, care vor fi chemaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi, vor participa, timp de o zi, la activităţi specifice de pregătire.

Exerciţii similare s-au mai desfăşurat în municipiul Bucureşti în anul 2013, iar în judeţul Ilfov în 2021. O activitate similară este planificată în luna septembrie în judeţele Sibiu şi Mureş, iar cele mai recente exerciţii de mobilizare au avut loc în luna mai a acestui an, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt.

Articolul continuă după reclamă

Exerciţiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi a Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Rezerviştii vor fi chemaţi prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activităţile legate de evaluarea autorităţilor locale şi a operatorilor economici din judeţele Sibiu şi Mureş sunt organizate şi coordonate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

"Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi, reiterăm că astfel de exerciţii au caracter de rutină şi recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare", arată MApN.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰