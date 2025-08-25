Nimic n-a mai rămas din mașina în care și-au găsit sfârșitul cei patru tineri în Munții Iezer Păpușa. Zace acum ruptă în bucăţi, pe fundul râpei. Poliţiştii au avut nevoie de ajutorul salvamontiştilor pentru a ajunge la ea şi a culege probele care să-i facă să înţeleagă cum s-a petrecut tragedia. O primă ipoteză ar fi că şoferul mergea cu viteză prea mare pe drumul dificil. Singurul supravieţuitor are mai multe oase rupte şi va dura până când va fi capabil să stea de vorbă cu anchetatorii.

Maşina de teren în care şi-au găsit sfârşitul cei patru tineri s-a rupt în mai multe bucăţi, în cădere. Poliţiştii argeşeni, însoţiţi de doi salvamontişti, s-au oprit, azi, în dreptul tuturor fragmentelor pentru a culege probe. Vor să stabilească împrejurările care au dus la cumplitul accident. Prima ipoteză este că Ştefan, tânărul de 21 de ani care se afla la volan, a călcat prea tare acceleraţia pe drumul îngust şi a derapat. Singurul martor, un pasager care s-a aruncat din maşină, are nevoie de recuperare până să poată fi audiat.

"În momentul acesta pacientul este în terapie intensivă. Cu traumatism cranian, fractură de coloană vertebrală, fractură de humerus care a necesitat intervenţie chirurgicală", a declarat Corina Ciubotaru, medic UPU Braşov.

Ucişi de dragostea pentru munte

Articolul continuă după reclamă

Între timp, familiile tinerilor se pregătesc de înmormântare. Ştefan şi iubita lui, care stătea pe locul din dreapta, vor fi conduşi, mâine, pe ultimul drum, în Lereşti. Primăria a decretat zi de doliu în localitate.

"Păcat de tinereţea lor şi de viaţa pe care o aveau înainte, chiar mi-au plăcut enorm aceşti copii, Ştefania şi Ştefan, care urmau să se căsătorească", a declarat Marian Toader, primarul comunei Lerești.

Durere este şi în comuna Stoeneşti, de unde era Teo, tânărul care stătea pe bancheta din spate.

"Băiat la locul lui, nemaipomenit de cuminte! Dar ghinionul s-a întamplat", a declarat un bărbat.

"Respectuos, ne saluta, avem cuvinte doar de laudă", spune o femeie.

"Păcat! Toată comunitatea este în şoc!", a declarat un bărbat.

Accidentul a avut loc sâmbătă dimineaţă. Cei cinci tineri porniseră la drum pentru a prinde răsăritul în vârf de munte, dar şi pentru a testa maşina de teren pe care Ştefan o avea de numai trei zile. A fost nevoie de zece ore pentru ca trupurile excursioniştilor să fie recuperate de salvamontişti din râpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰