Nimic n-a mai rămas din mașina în care și-au găsit sfârșitul patru tineri în Munții Iezer Păpușa. E ruptă în două, pe fundul râpei, la aproape 600 de metri de locul din care a căzut. Băiatul care a supraviețuit accidentului a sărit din autovehicul la timp, altfel ar fi împărtășit aceeași soartă cu prietenii săi. Așa, a scăpat cu oase rupte și i-a așteptat, în agonie, 10 ore pe salvatori. Poliţiştii încearcă să afle exact cum s-a întâmplat nenorocirea. Fie mașina avea viteză prea mare, fie drumul a fost prea îngust. Mâine Ştefan şi Ştefania, tinerii care abia se logodiseră, vor fi înmormântați. În Lerești va fi zi de doliu.

Pentru Ştefan, Alexandra, Teodor şi Ştefania a fost ultimul răsărit. Pe Costin, doar instinctul de supravieţuire l-a salvat. A sărit la timp din maşina de teren care se rostogolea în Munţii Iezer-Păpuşa, înainte ca prietenii lui să fie aruncaţi în râpă.

"Era pe scaunul din spate, în spatele şoferului, şi a sărit din maşină când a văzut că... Zece ore a stat. I-am şi spus: „Te-ai născut a doua oară“, a declarat Victoria Lâsâi, medic ambulanţă.

Ultimul răsărit de soare

Tânărul are şi el mai multe fracturi şi a fost operat deja la o mână. Prietenii lui nu au avut nicio şansă să trăiască. Necropsia a arătat că au suferit răni grave la cap şi fracturi. În plus, aveau hemoragie internă.

La două zile de atunci, poliţiştii argeşeni, alături de salvamontişti, s-au întors în râpa unde se află epava, pentru a reconstitui accidentul. Una dintre ipoteze este viteza prea mare, dar şi faptul că o porţiune din drum era ruptă.

"Supravieţuitorul l-am întrebat şi mi-a zis că şoferul ar fi încercat să vadă puterea maşinii, a pierdut controlul volanului şi s-au dus în râpă", a declarat Cristian Toma, Salvamont Argeş.

"Nu cred în această ipoteză. Undeva e o surpare, un drum mai îngust, există un tub şi am înţeles... e posibil să fii dat cu roata într-un bolovan şi a scăpat în partea de la vale", a declarat Marian Toader- primarul comunei Lerești.

Ştefan, şoferul în vârstă de 21 de ani, şi iubita lui, aflată pe locul din dreapta, erau logodiţi de puţin timp. Au fost depuşi la biserica din Lereşti, acolo unde toată lumea spera că ei se vor căsători. Mâine vor fi, însă, conduşi pe ultimul drum. Primăria a decretat zi de doliu în localitate.

"Nişte copii deosebiţi, nişte copii care se iubeau, erau prieteni, erau logodiţi, urmau să se căsătorească. Ei plecase cu o zi înainte, au fost cu corturile acolo, dimineaţa celălalt grup a plecat acasă, ei au plecat să vadă răsăritul. Suntem în stare de şoc", a declarat Marian Toader- primarul comunei Lerești.

Două comune, în doliu

Durere este şi în comuna Stoeneşti, de unde era Teo, tânărul care stătea pe bancheta din spate. Pasiunea pentru munte o avea din familie.

"Băiat la locul lui, nemaipomenit de cuminte dar ghinionul s-a întâmplat. E lumea satului distrusă. Respectuos ne saluta, avem cuvinte doar de laudă". "Iubitor de natură, îi plăcea muntele ca toţi tinerii, eu n-am mai dormit azi noapte suntem şocaţi", spun oamenii.

Nu era prima oară când tinerii făceau off road în zonă. Tragedia arată cât de importantă este precauţia în astfel de situaţii, chiar şi pentru cei familiarizaţi cu terenul sau care au o maşină de teren adecvată.

