Un pacient cu afecţiuni neuropsihice a fost izolat într-o cameră cu pereţi care stau să cadă - condiţii improprii unui salon de spital. Momentan, conducerea spitalului NU a reacţionat la imaginile apărute în mediul online şi nici nu se cunosc motivele pentru care pacientul a fost repartizat în salonul groazei.

În vara acestui an, Ministerul Sănătăţii a amendat conducerea aceluiaşi spitalul pe care o acuza de nerespectarea protocoalelor şi demnităţii umane în urma unui acord cu o persoană prin care îi lăsa în grijă 12 persoane cu dizabilități mintale severe, cu tot cu documentele medicale.

Cumulate, amenzile au ajuns atunci la suma de 50.000 de lei.

