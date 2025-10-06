Antena Meniu Search
Video Pacient izolat în "salonul groazei" la Psihiatrie. Pereți crăpați și condiții inumane, la spitalul din Severin

Imagini şocante surprinse în secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean din Drobeta Turnu Severin.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 07:46

Un pacient cu afecţiuni neuropsihice a fost izolat într-o cameră cu pereţi care stau să cadă - condiţii improprii unui salon de spital. Momentan, conducerea spitalului NU a reacţionat la imaginile apărute în mediul online şi nici nu se cunosc motivele pentru care pacientul a fost repartizat în salonul groazei.

În vara acestui an, Ministerul Sănătăţii a amendat conducerea aceluiaşi spitalul pe care o acuza de nerespectarea protocoalelor şi demnităţii umane în urma unui acord cu o persoană prin care îi lăsa în grijă 12 persoane cu dizabilități mintale severe, cu tot cu documentele medicale. 

Cumulate, amenzile au ajuns atunci la suma de 50.000 de lei.

