O femeie a fost jefuită pe patul de spital. S-a întâmplat la Spitalul de Urgență din Iași unde era internată în secția de chirurgie. Hoţul a plecat cu 3.500 de lei, bijuteriile de aur și cardurile bancare ale pacientei.

Poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 în legătură cu faptul că un bărbat ar fi pătruns în unitatea medicală din Iaşi şi ar fi luat o geantă care conţinea mai multe bunuri.

A fost deschis un dosar penal pentru furt. Poliţiştii fac în continuare verificări şi urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat şi să-l identifice pe autor. Aceştia vor verifica, probabil, şi dacă acesta a avut complici sau a acţionat de unul singur.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns într-o unitate medicală din municipiul Iaşi şi ar fi sustras o geantă ce conţinea mai multe bunuri. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situaţiei de fapt, identificarea autorilor şi luarea măsurilor legale ce se impun", a declarat, joi, Elena Mormeci, agent de poliţie în cadrul IPJ Iaşi, citată de Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unor surse, se pare că bărbatul purta un ghiozdan. Acesta a intrat printre pacienţi şi a luat geanta, care printre altele conţinea un portofel cu o sumă de bani, bijuterii, acte de identitate şi carduri bancare.

Răspunsul unităţii medicale

Conducerea unităţii medicale a transmis că va colabora cu poliţiştii pentru ca incidentul să fie soluţionat cât mai rapid.

"Am deschis o anchetă internă după ce ruda unei paciente a afirmat că acesteia i s-au furat bunuri personale, iar noi am făcut sesizare către Secţia 3 Poliţie. În clinica respectivă este program de vizită pentru persoanele care, credem noi, sunt aparţinători sau persoane de bună credinţă", a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Se pare că nu este prima dată când se întâmplă astfel de incidente în spitalele din Iaşi. Tot luna aceasta, într-un alt spital, o mamă venită la control cu copilul ar fi rămas fără un telefon mobil. Anul trecut, alţi doi pacienţi aflaţi într-un spital din Iaşi ar fi fost jefuiţi în timp ce se aflau în sala de operaţie.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰