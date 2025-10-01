Ambasada Statelor Unite la București a anunțat că, din lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității, pagina oficială de Facebook și serviciile obișnuite nu vor mai fi actualizate până la reluarea completă a activității. Singurele excepții sunt mesajele urgente de securitate și siguranță.

Pagina de Facebook a Ambasadei SUA, închisă de shutdown. Reacţiile românilor: "Trump, dă bă banii înapoi" - Shutterstock

Serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua, în măsura posibilităților, pe perioada în care nu există fonduri alocate. Pentru informații curente, cetățenii sunt îndemnați să acceseze travel.state.gov

"În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov", este mesajul afişat pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Și în mediul online, reacțiile nu au întârziat. Unii utilizatori români au comentat ironizând situația și oferind soluții "creative" pentru susținerea activității ambasadei: "Puneți și voi aici un Revolut. Facem o chetă, rezolvăm noi, că oameni suntem". sau "Vă pot trimite 5 lei, e okay?”, "Boss, dă-mi mie admin, că postez eu. Facem frumos", "Donald J. Trump, dă bă banii înapoi, borfașule".

SUA, în shutdown

Suspendarea activității face parte dintr-un blocaj financiar al guvernului federal american, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au ajuns la un acord privind proiectul de lege pentru cheltuielile federale.

Potrivit Biroului pentru buget al Congresului, aproximativ 750.000 de angajați federali, considerați neesențiali, vor fi trimiși acasă temporar, cu salariile amânate. Aceasta ar putea afecta și traficul aerian, precum și plata multor ajutoare sociale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰