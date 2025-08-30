Doi din trei români care au pisică nu îşi mai pot imagina viaţa fără ea. Pasiunea naţională pentru feline a fost evidentă şi la expoziţia Marea Pisiceală, organizată astăzi într-un centru comercial din Bucureşti. Vizitatorii mari şi mici au stat la coadă să vadă feline cu diplome de frumuseţe.

Pisicile cu premii de frumuseţe la concursuri internaţionale i-au fermecat pe privitori.

15 exemplare exotice au făcut senzaţie. Vedete au fost cele din rasa Bengal, cu blana ca de leopard, British Shorthair-ul care semăna cu pisica din Alice în Ţara Minunilor şi Devon Rex, singura mâţă creaţă din lume. Cel mai admirat a fost un Maine Coon, cea mai mare pisică din lume - ajunge la 10 kilograme, dublu faţă de medie.

"E foarte impunător, e foarte frumuşel și la faţă și la corp. Maine Coon atrage de obicei privirile. A venit din Kazahstan. El s-a plimbat mai mult prin Europa, a văzut mai multe ţări decât copiii mei", a povestit Corina Crişan Vasilescu, stăpâna exemplarului.

Stand special pentru adopții

Rasele celebre au putut fi doar amirate. Cine a vrut să adopte, a trecut la standul alăturat, cu pisici fără pedigree, dar cu "lipici" la copii.

Denis şi-a găsit repede animal de companie.

Bucurie pentru iubitorii de animale

"Ne doream de ceva timp să găsim o pisică şi pur şi simplu ne-am gândit că decât să cumpărăm o pisică, mai bine adoptăm. Am luat-o deja… ne-a găsit ea pe noi", a povestit tânărul.

La sfârşitul lui octombrie, la Bucureşti vor veni cele mai frumoase pisici din lume la Campionatul Mondial al Felinelor.

"Aici avem un exemplar de Bengal care are poate toate șansele să devină campion mondial în această toamnă", a precizat Adrian Drăgoță, președintele Federației Naționale de Feline.

România este ţara cu cele mai multe pisici de companie din lume, iar românii le iubesc necondiţionat: pentru 8 din 10 stăpâni nu contează rasa.

