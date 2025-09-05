Vii în vacanţă la Braşov cu maşina, parchezi la marginea oraşului şi te bucuri de deplasări rapide, cu transportul în comun, inclusiv în Poiana Brașov. Este propunerea cu care autoritățile locale din Brașov încearcă să pună capăt ambuteiajelor din trafic, mai ales în perioadele de vârf de sezon turistic. Parcarea gigant este aproape gata, are patru niveluri şi 700 de locuri.

Tarifele trebuie să fie aprobate prin ședință de Consiliu Local, însă cel mai probabil ele nu vor depăși tarifele obișnuite pentru parcările publice din Brașov, adică între 1,50 lei și 3 lei pentru o oră. Parcarea se află în nord-estul municipiului Brașov, foarte aproape de unul dintre cele mai mari terminale ale regiei publice de transport. Asta înseamnă că de aici vom putea ajunge foarte ușor cu mijloacele de transport în comun, moderne, economice.

Parcare gigant, la marginea Brașovului

În centrul istoric, dar, spre exemplu, și în Poiana Brașov, este o parcare cu stadiul de finalizare de aproape 100%, 99,9% spuneau constructorii. O parcare cu aproximativ 700 de locuri, 4 niveluri, din care 2 în subteran. Sunt și numai puțin de 13 stații de încărcare pentru mașinile electrice. Trebuie spus că, în mod sigur, cel puțin din această toamnă, parcarea va putea fi folosită de oricine vine în Brașov și își dorește să evite ambuteiajele de trafic, aglomerația din weekend-uri sau perioadele turistice de vârf, spre exemplu, în centrul istoric, în stațiunea Poiana Brașov, sau chiar pe șoseaua care face legătura între stațiunea Poiana Brașov și municipiul Brașov.

Lucrarea a început pe 22 septembrie 2023, ar fi trebuit să fie deja gata, dar din cauza unor obstacole birocratice care au fost depășite de autorități, iată, abia acum suntem în stadiul de finalizare pentru această parcare din nord-estul municipiului Brașov, care, în scurt timp, îi va aștepta pe turiști.

