Panică naţională. Aproape 400 de şcoli şi spitale din Bucureşti şi din ţară au primit mesaje de ameninţare cu crime sangeroase, de ieri seară până în această dimineaţă. Autorul susţine că este înarmat şi plănuieşte un masacru. Poliţia şi serviciile secrete transmit, însă, că ameninţările sunt goale şi nu există motive de îngrijorare. Chiar şi aşa, şcolile şi spitalele au primit ordin să întărească paza.

Ameninţările au început să curgă de ieri seară. Autorul, care îşi spune Angela în adresa de e-mail, susţine că are arme de foc şi plănuieşte un atac sângeros. "Toţi meritaţi să suferiţi, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel", este finalul şirului de mesaje şocante care nu pot fi reproduse. Ameninţarea a ajuns la 388 de spitale şi şcoli din mai multe judeţe, care au alertat poliţia. În anchetă s-a implicat şi Serviciul Român de Informaţii.

Panica s-a răspândit printre părinţi

Poliţiştii şi jandarmii au primit dispoziţie să supravegheze mai atent unităţile de învăţământ. Primele patrule au ajuns la şcoli înainte ca elevii să intre în clase. Forţele de ordine au fost suplimentate atât în interiorul unităţilor de învăţământ, cât şi pe străzile din jurul acestora, iar poliţiştii au adus inclusiv câini de urmă. "Mesajul este grav. Să avem încredere în autorităţile care îşi fac treaba, rămânem vigilenţi, dar să ne desfăşurăm într-o stare cât mai aproape de normalitate procesul educaţional", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

"Este normal să ne luăm măsuri de precauţie atragem atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ cu privire la condiţiile de accces în unităţile de învăţământ, acestea să fie respectate", a declarat Florin Lixandru, inspector general. "Am dat un mesaj pe grupul de profesori pentru a linişti părinţii că situaţia este sub control", a declarat Gabriel Rizea, director Liceul "Alexandru Vlahuţă" din Bucureşti. "Din datele preliminare nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală", a declarat Crina Eşanu, Poliţia Capitalei.

Nu este prima oară când astfel de mesaje sunt trimise în şcoli

Totuşi, panica s-a răspândit printre părinţi. În urma ameninţărilor, paza a fost întărită şi la intrarea în unităţile medicale. "Le-am recomandat să verifice mai atent persoanele care intră în spital, respectiv să monitorizeze mai atent fluxurile din unităţile sanitare", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Autorităţile nu cunosc încă identitatea persoanei care a trimis mesajele. E-mailurile figurează ca fiind trimise din afara ţării. Dar autorul ar fi putut folosi server de tip VPN, care face ca mesajele să pară că au venit din altă regiune geografică, deşi au fost trimise din România.

"Uneori se anunţă un atac pentru că persoana are o satisfacţie şi o descărcare în momentul în care vede panică. Se simte important. Simte că contează", a declarat Gabriela Groza, doctor în psihologie judiciară. Nu este prima oară când astfel de mesaje sunt trimise în şcoli. În februarie, un e-mail care conţinea fraze aproape identice cu ameninţările de acum, aununţau un atac iminent în 9 instituţii de învăţământ din Cjuj. Ameninţări similare au primit în primăvară peste 50 de şcoli din Germania şi Austria. Iar anul trecut, 2.500 de şcoli din Cehia au primit alerte false cu bombă.

