Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, sărbătorit cu o serie de evenimente în Washington

Ambasada României la Washington organizează, pentru al patrulea an consecutiv, în perioada 7-13 iulie, o serie de evenimente menite să marcheze aniversarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, informează luni într-un comunicat de presă Ambasada României în SUA.

"Săptămâna aceasta, la Washington, celebrăm parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii - un pilon esenţial al politicii externe româneşti şi o garanţie a securităţii, prosperităţii şi democraţiei în regiune. Evenimentele pe care le organizăm reflectă angajamentul comun pentru consolidarea relaţiei noastre bilaterale şi pentru promovarea valorilor care ne unesc. Este un moment de reafirmare a prieteniei dintre naţiunile noastre", a declarat ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, citat în comunicat.

O săptămână de evenimente

Marţi, 8 iulie, Muraru va participa la un dejun de lucru cu companii americane şi reprezentanţi ai guvernului federal, pentru promovarea economică a României.

Joi, 10 iulie, ambasada va organiza cea de-a doua ediţie a recepţiei anuale de marcare a Zilei Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii, la care vor participa numeroşi reprezentanţi ai administraţiei SUA, corpului diplomatic acreditat la Washington, Congresului SUA, mediului de afaceri, mediului asociativ şi think-tank-uri americane şi ai comunităţii româneşti.

Vineri, 11 iulie, la prestigiosul think-thank american Heritage Foundation, va avea loc o dezbatere privind viitorul Parteneriatului Strategic România-SUA. Evenimentul va aborda temele unui parteneriat solid în domeniul securităţii şi apărării, precum şi cooperarea în evoluţie în sectoarele energiei, comerţului şi afacerilor, punându-se accent inclusiv pe rolul României regiunea Mării Negre.

Săptămâna se va încheia cu cea de a patra ediţie a celui mai mare festival românesc din Statele Unite, intitulat "Romanian Weekend at The Wharf", la care, în perioada 11-13 iulie, cetăţeni americani şi membri ai comunităţii româno-americane se vor putea bucura de spectacole de dans popular şi concerte live, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, ateliere interactive, prezentări turistice, expoziţii şi degustări culinare şi oenologice. Evenimentul se desfăşoară pe esplanada The Wharf din capitala americană, într-o zonă foarte populară pentru petrecerea timpului liber, situată pe malul râului Potomac, nu departe de Capitoliu.

Lansat la 11 iulie 1997, cu ocazia vizitei preşedintelui american Bill Clinton la Bucureşti, Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite este definit în prezent drept unul dintre pilonii fundamentali ai politicii externe a României şi rămâne o bornă de referinţă în parcursul euro-atlantic al României din ultimul sfert de secol, se menţionează în comunicatul Ambasadei României la Washington, care aminteşte că, potrivit unei legi adoptate de Parlament în 2023, 11 iulie a devenit "Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii".

