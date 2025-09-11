Un nou pasaj va fi gata anul viitor în Capitală. Este vorba despre pasajul Apărătorii Patriei din Sectorul 4, care închide şi mai strâns inelul din zona de sud a oraşului. Imediat după ce se va termina acest şantier, edilul de sector promite că începe încă un pasaj care va fi gata cel târziu în 2029.

Pasajul Apărătorii Patriei din Berceni va fi fratele mai mic al podului Basarab. Cu o lungime de 140 de metri, pasajul va avea acelaşi design ca podul Basarab, două benzi pe sens şi linie de tramvai pe mijloc. Lucrările sunt în plină desfăşurare. Iar la finalul anului viitor şoferii ar putea circula pe acest pod, peste şoseaua Berceni. Până acum în pasaj au intrat 770 de tone de armătură, iar în acest moment muncitorii toarnă 210 metri cubi de beton pentru rampele de urcare şi coborâre.

Pasajul de la Apărătorii Patriei vine în continuarea pasajului Europa Unită

Pasajul de la Apărătorii Patriei vine în continuarea pasajului Europa Unită, inaugurat în decembrie 2023. Edilul sectorului 4 promite că va construi încă unul pe Soseaua Olteniţei. În acest fel, va închide inelul median de circulaţie al Capitalei şi va lega nordul de sudul oraşului. "Undeva în anul 2027 vom începe celălalt pasaj. În medie un pasaj costă între 20 şi 25 milioane de euro şi timpul de realizare este între 2 ani si 2 ani jumate în funcţie de lungimea pe care o are. Astfel încât dacă îl începem în 2027 estimăm să-l terminăm undeva în 2028, 2029", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Planuri sunt şi pentru zona de nord a Capitalei acolo unde primarul general interimar şi cel al sectorului 2 vor să construiască alte două pasaje. "Nu doar bucureştenii din Sectorul 4 folosesc acest pasaj când va fi gata. Cetăţenii acestui oraş, când stau în trafic, nu se gândesc la graniţa virtuală că au trecut din 3 în 4 sau din 2 în 1, se gândesc cum ajung mai repede acasă sau la muncă. Haideţi să vedem cum convingem bucureştenii să urce în transportul în comun... Şi ştiţi cum îi convingem? Dacă aici aveaţi un tramvai deasupra", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Îmbunătăţirea transportului public şi noile proiecte de infrastructură vor creşte calitatea vieţii bucureştenilor cu 50%, promit edilii Capitalei.

