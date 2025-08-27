Scene incredibile petrecute noaptea trecută în Bucureşti. Un tânăr s-a filmat cum loveşte cu pumnul în faţă un livrator.

- Livrator nepalez, lovit cu pumnul. Agresorul, încătuşat de un poliţist în civil: "Pot s-o sun pe mama?" - Captură Facebook / Marian Godină

Panicat, livratorul l-a întrebat de ce a făcut acest gest. "Du-te înapoi în țara ta, asta e problema", i-a răspuns tânărul. Livratorul, cel mai probabil nepalez, a continuat să caute o explicaţie pentru gestul halucinant. "Pentru că ești un invadator", a venit replica tânărului.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore

Livratorul a cerut sprijinul trecătorilor, dar în ajutorul lui a sărit un poliţist aflat în zonă. Omul legii abia ieşise din tură şi se îndrepta spre casă. Când a văzut scena, a început să alerge după tânărul agresor. L-a prins după doar câţiva metri. "Scuză-mă, frate!", a strigat tânărul bucureştean în timp ce era urmărit de poliţist.

După ce a fost imobilizat, poliţistul şi-a chemat colegii în ajutor, iar aceştia i-au pus cătuşile. "Pot s-o sun pe mama?", a fost replica tânărului în timp ce era încătuşat. Pentru că poliţistul de la Secţia 7 era în civil, livratorul străin nu a înţeles foarte bine ce se întâmplă şi a continuat să ceară intervenţia poliţiei. "Eu sunt Poliţia", a venit replica din partea agentului aflat în timpul liber.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore. Imaginile au fost postate de Marian Godină pe contul său de Facebook.

Reacţia Poliţiei

"Ieri, 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist.

Ulterior, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 7, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin. Tânărul a fost condus la sediul Secției 7 Poliție, în vederea continuării cercetărilor. În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Intervenția promptă și eficientă a polițistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic și profesionalismul angajaților Poliției Capitalei. Siguranța comunității rămâne o prioritate, iar angajamentul polițiștilor Capitalei se reflectă în intervențiile rapide și ferme pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale", se arată în comunicatul în Poliţiei Capitalei.

