Condamnarea primită de Alexandru Bâlcu pentru lipirea de simboluri fasciste pe ușile unei sinagogi

Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare de Judecătoria Sectorului 1 din Bucureşti pentru că a lipit simboluri ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi din Capitală.

de Redactia Observator

la 05.09.2025 , 18:25
Pedeapsa primită de Alexandru Bâlcu pentru că a lipit simboluri fasciste pe ușile unei sinagogi din Capitală Templul Coral, cea mai mare sinagogă din București - Profimedia

De asemenea, instanţa a decis ca acesta să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: DGASPC Sector 3 sau DGASPC Sector 4, la alegerea consilierului de probaţiune. Decizia nu este definitivă, relatează Agerpres. 

În luna martie, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat că au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat acuzat de comiterea în concurs a infracţiunilor de confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prevăzute de articolul 4 alineatul 1 din OUG 31/2002, şi utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prevăzute de articolul 4 alineatul 2 din OUG 31/2002 cu aplicarea articolului 38 alineatul 1 din Codul penal.

"În fapt, în perioada 23 - 29 august 2024, inculpatul a confecţionat abţibilduri ce conţineau portretul liderului, semnul grafic şi sloganuri ale organizaţiei de extremă dreaptă Mişcarea Legionară şi, ulterior, la data de 29 august 2024, a utilizat public aceste simboluri fasciste, prin lipirea pe uşile de acces ale unui sinagogii din municipiul Bucureşti. Inculpatul a fost depistat în flagrant de un echipaj de jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de intervenţie a Jandarmeriei Române", a transmis Parchetul.

Conform portalului instanţelor, bărbatul respectiv se numeşte Alexandru Bâlcu, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 pe data de 10 martie.

