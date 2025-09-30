Sunt pregătiri intense la Iași. În doar o săptămână începe cel mai mare pelerinaj creștin ortodox de la noi din țară, cel de la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sute de mii de oameni sunt așteptați în Capitala Moldovei. Hramul cade anul anul acesta într-o zi de marți, așa că cei mai mulţi pelerini sunt aşteptaţi în weekend. Cine nu și-a luat deja cazare însă, cu greu va mai găsi un loc, chiar şi în localităţile de lângă Iaşi.

În curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, se pun la punct ultimele detalii pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva.

"A fost aşezat baldachinul în curtea ansamblului mitropolitan. De asemenea, au fost pregătite vasele pentru aghiasma, au fost delimitate spaţiile unde vor fi pelerinii, sunt aşezate gardurile" a spus preotul Lucian Apopei.

"Începând cu data de 8 octombrie sunt aşteptaţi să treacă pe acest culoar 200.000 de pelerini, cel puţin. Este momentul şi cel mai încărcat emoţional, pentru că odată ce au ajuns aici, pelerinii ştiu că mai au doar câţiva paşi până ajung la racla cu moaştele sfintei Parascheva ce va fi pusă pe acest baldachin" a explicat reporterul Observator Clara Mihociu.

Articolul continuă după reclamă

Unii pelerini încearcă deja să evite aglomeraţia

Mai bine de o săptămână moaştele sfintei Parascheva vor sta afară pentru ca toţi credincioşii să se închine la ele. Pelerinii care vor să evite aglomeraţia, au venit însă de pe acum. Anul acesta, pentru prima dată, racla a fost mutată în catedrală în aşa fel încât oamenii să se poată ruga pe două rânduri, înainte de a fi scoasă afară.

"Eu am vrut să intru astăzi tocmai pentru că nu ştiu dacă reuşesc atunci şi am preferat să vin azi, ştiam că e un pic mai liber. Am intrat foarte repede" a spus un credincios.

Unii credincioşi au venit acum dar se vor întoarce şi la hram. Această doamnă din Rădăuţi se închină în fiecare an la sfânta Cuvioasă Parascheva.

Credincioasă: De fiecare dată când vin aici îmi vine să plâng. E ceva special.

Reporter: Veniţi şi atunci în perioada hramului să staţi la rând?

Credincioasă: Mi-am luat concendiu pentru asta. Mi-am adus costumul naţional, opincile, tot, ca să vin aici.

Restaurantele din oraş vor aduce mâncare pelerinilor

O altă premieră în acest an este faptul că restaurantele din oraş s-au coordonat pentru a le aduce mâncare pelerinilor care stau la rând.

"Vor oferi câte un pachet de mâncare, un ceai cald, o cafea. Au făcut acest lucru şi până acum, însă anul acesta vor lucra coordonat" a spus preotul Lucian Apopei.

Pentru cine nu si a făcut rezervare, cazarea va fi o probelmă.

"Perioada aceasta este rezervată cu foarte mult timp înainte, sunt rezervări şi cu jumătate de an înainte. La hotelul nostru undeva după 17 octombrie sunt locuri libere" a explicat Simona Vetelanu, managerul unui hotel din Iaşi.

În fiecare an la Iași ajung sute de mii de oameni din toate colțurile țării să se închine la moaște. Cei mai mulți vin în apropierea hramului, pe 14 octombrie.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰