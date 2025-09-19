Antena Meniu Search
Video Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov. Directorul a fost reținut 24 de ore

Suspiciuni de corupţie la Compania de Apă din Braşov! Procurorii DNA şi poliţiştii au făcut, ieri dimineaţă, mai multe percheziţii, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 10:35

Update: Directorul Companiei Apa a fost reținut 24 de ore, în urma percheziţiilor de ieri.

Faptele de corupție ar fi avut loc în perioada 2024-2025, iar printre cei vizaţi de anchetă sunt directorul companiei, dar şi un vicepreședinte al Consiliului Județean Braşov.

"Mi-au ridicat telefonul şi alte înscrisuri pe care le-am avut, nu erau referitoare la Compania Apa. Iar acum la birou sunt convins că nu vor găsi nimic care să confirme vreo aşa zisă problemă pe care dumnealor o invocă", spune Şerban Todorică, vicepreşedinte CJ Braşov. 

În total procurorii au descins la 12 adrese, dintre care două în judeţul Galaţi. 

Redactia Observator
