Percheziții DNA la o școală și o primărie din județul Neamț. Ar fi vizat primarul din Zănești 

Procurorii DNA fac marți percheziții la 12 adrese în Neamț, printre care la Primărie și la școala din Zănești, într-un dosar de corupție legat de contracte publice, potrivit surselor judiciare.

Conform surselor, ancheta îl vizează pe primarul din comuna Zănești și se referă la atribuirea unor contracte de reabilitare a școlii și infrastructurii din localitate.

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către funcționari publici, în perioada 2023 - 2025, a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.

În cursul zilei de 11 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județului Neamț, dintre care două sunt sedii ale unor instituții publice, iar restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale", a anunțat DNA într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

