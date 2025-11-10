Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală şi că nu are atestat de psihoterapeut: "Victimele să sune la 112"

Poliția s-a autosesizat în cazul medicului Cristian Andrei. Potrivit unei anchete PressOne, acesta este acuzat că practică psihoterapia fără a deține un atestat legal emis de Colegiul Psihologilor din România. Iar două foste cliente îl acuză de hărțuire sexuală și abuz terapeutic.

"Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la un bărbat care ar fi desfășurat activități în domeniul psihoterapiei, fără a deține atestatele legale necesare și care ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București face următoarele precizări: Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale - Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun. Cercetările sunt în desfășurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112", a transmis Poliția Română, luni, într-un comunicat. Potrivit Observator, deşi numele său nu apare în comunicat, este vorba de Cristian Andrei.

Conform unei anchete PressOne, medicul Cristian Andrei cunoscut, în spaţiul public drept "psihoterapeut" și "psiholog" şi cu o prezenţă media semnificativă, nu are formarea acreditată necesară pentru a practica legal psihoterapia. În plus, două foste cliente l-au acuzat de hărțuire sexuală și abuz terapeutic în timpul unor ședințelor de terapie.

Concret, el este medic psihiatru cu specializare în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993, adică este calificat să trateze probleme psihice la copii și adolescenți. În acea perioadă, în România nu exista o reglementare clară pentru activitatea de psihoterapie. Însă din 2004, s-a înființat Colegiul Psihologilor din România, iar psihoterapia a devenit o profesie reglementată distinct, cu cerințe clare: o formare profesională specială (de 2-3 ani), urmată de 2 ani de practică sub supervizare. Cristian Andrei nu a urmat aceste etape, deci nu are dreptul legal să practice psihoterapia. Cu toate astea, încă din 2002 el s-a prezentat ca psihoterapeut în presă şi social media.

Articolul continuă după reclamă

Cristian Andrei a recunoscut pentru PressOne că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie și nici nu intenționează să-l obțină. Mai mult, două dintre fostele sale cliente îl acuză de hărțuire sexuală în timpul "terapiei". Una dintre fostele cliente îl acuză pe Cristian Andrei că, sub pretextul ședințelor de psihoterapie, i-a făcut avansuri sexuale, a atins-o fără consimțământ, a manipulat-o emoțional și a întreținut relații sexuale cu ea chiar în cabinet, potrivit sursei citate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰