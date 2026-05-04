Euro se tranzacționează la puțin sub 5,2 lei, luni dimineața, în deschiderea pieței de la București

Euro se tranzacționează luni, în jurul orei 11:00, la 5,1973, la deschiderea pieței de la București, la un nivel similar celui de joi, dar sub nivelul de 5,2170 la care ajunsese vineri. Bursa de Valori București a deschis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de luni, iar rulajul total era de 11,4 milioane de lei (2,2 milioane de euro) după 30 de minute de la debutul tranzacțiilor.

La fixing-ul de săptămâna trecută, cel de joi, cursul oficial a fost de 5,1417 lei/euro, în creștere de la 5,1004 lei/euro. Perechea a continuat însă să urce pe parcursul zilei până ușor peste pragul de 5,2 lei/euro. Vineri, de 1 mai, piața de la București a fost închisă.

Potrivit Trading Economics, în ultimele patru săptămâni, cursul EUR/RON a scăzut cu 2,12%. În ultimele 12 luni, prețul său a crescut cu 4,63%. Se estimează că euro va ajunge la 5,20466 lei până la finalul acestui trimestru și la 5,19535 lei peste un an, potrivit proiecțiilor modelelor macroeconomice globale și așteptărilor analiștilor.

BVB a deschis în scădere ședința de tranzacționare de luni

Articolul continuă după reclamă

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,50%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna un declin de 0,51%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, "pierdea" 0,49%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, a scăzut cu 0,59%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,15%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, a coborât cu 0,70%.

Pe de altă parte, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a apreciat cu 0,02%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Uztel (+8,18%), Carbochim (+8%) și SIF Hoteluri (+4,76%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Romcab (-7,38%), Socep (-4,88%) și Compa (-2,15%).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰