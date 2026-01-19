Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Pericol de explozie după ce o șferiță a lovit o țeavă de gaze pe șoseaua București - Măgurele

A fost panică duminică seară pe șoseaua București - Măgurele, după ce o șoferiță a lovit o țeavă de gaze.

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 14:06

Tânăra a pierdut controlul volanului și a lovit o conductă de gaze care s-a fisurat.

Polițiștii au restricționat circulația timp de zeci de minute până când anagajații companiei de gaze au oprit alimentarea. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident gaze magurele
Înapoi la Homepage
Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Ce pensie are Traian Băsescu, fostul președinte al României. Oricine și-ar dori să primească o asemenea sumă lunar
Ce pensie are Traian Băsescu, fostul președinte al României. Oricine și-ar dori să primească o asemenea sumă lunar
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa până acum”
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa până acum”
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
Ce a apărut la locul accidentului din 2 Mai, unde Sebi și Roberta au fost uciși de Vlad Pascu. Ce vrea să facă tatăl uneia dintre victime
Ce a apărut la locul accidentului din 2 Mai, unde Sebi și Roberta au fost uciși de Vlad Pascu. Ce vrea să facă tatăl uneia dintre victime
Comentarii


Întrebarea zilei
Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate?
Observator » Evenimente » Pericol de explozie după ce o șferiță a lovit o țeavă de gaze pe șoseaua București - Măgurele