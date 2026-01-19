Video Pericol de explozie după ce o șferiță a lovit o țeavă de gaze pe șoseaua București - Măgurele
A fost panică duminică seară pe șoseaua București - Măgurele, după ce o șoferiță a lovit o țeavă de gaze.
Tânăra a pierdut controlul volanului și a lovit o conductă de gaze care s-a fisurat.
Polițiștii au restricționat circulația timp de zeci de minute până când anagajații companiei de gaze au oprit alimentarea. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰