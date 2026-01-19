A fost panică duminică seară pe șoseaua București - Măgurele, după ce o șoferiță a lovit o țeavă de gaze.

Tânăra a pierdut controlul volanului și a lovit o conductă de gaze care s-a fisurat.

Polițiștii au restricționat circulația timp de zeci de minute până când anagajații companiei de gaze au oprit alimentarea. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

