Cinci morţi după prăbuşirea unei pasarele de lemn, pe o plajă din Spania

Cel puțin cinci oameni au murit, iar unul este dat dispărut, după ce o pasarelă s-a prăbuşit pe o plajă din Santader, Spania.

Victimele au căzut în zona stâncoasă de la marginea mării şi nu au avut nicio şansă de supravieţuire. Toţi aveau vârste peste 20 de ani şi erau elevi ai unei şcoli profesionale. Tinerii se aflau într-o drumeţie, în afara programului şcolar, împreună cu un ghid. Şi acesta şi-a găsit sfârşitul între stânci. O altă persoană a fost salvată miraculos şi a primit îngrijiri medicale pentru hipotermie.

"Echipele de căutare continuă să lucreze pentru a găsi persoana dispărută", a scris pe X primarul oraşului Santander, Gema Igual, care a deplâns moartea a "cinci tineri" după prăbuşirea acestei pasarele din lemn.

Victimele, un "grup de şapte tineri care veniseră să se bucure de natură, se aflau pe o pasarelă din lemn care leagă două mici faleze când aceasta s-a prăbuşit", declarase anterior primarul oraşului Santander presei, descriind incidentul drept o mare tragedie.

Serviciul naţional de salvare maritimă, Salvamento Maritimo, a indicat mai devreme în cursul zilei că au fost "recuperate trupurile a patru persoane decedate", într-un mesaj pe X. Unităţi maritime şi aeriene, poliţia şi pompierii participă la operaţiunea de salvare.

